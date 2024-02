Simon Längenfelder (GASGAS): "A primeira corrida foi espetacular"

"A primeira corrida foi fantástica", disse Simon Längenfelder, que se apresentou em boa forma na primeira corrida de pré-temporada em Riola (Sardenha), cinco semanas antes da abertura do Campeonato do Mundo: Depois de ter feito a pole position, o piloto da GASGAS dominou a Corrida 1 com uma vantagem de 22,4 segundos sobre o campeão do mundo Andrea Adamo (Red Bull KTM).

"Estava em terceiro depois da partida, ultrapassei os dois primeiros pilotos nas primeiras voltas e depois consegui rodar muito bem," disse Längenfelder ao SPEEDWEEK.com. "Foi bom para a primeira corrida, mas acho que tudo ainda precisa de ser um pouco mais suave. Mas é sempre assim, a primeira corrida é sempre uma das mais difíceis."

Depois de um despiste na primeira curva, a tarefa na segunda corrida também se revelou difícil. "Infelizmente, tive um acidente no início da segunda corrida. Demorei muito tempo a levantar-me porque as motas estavam coladas umas às outras. O meu guiador estava torto e fui diretamente para as boxes para o endireitar um pouco. Depois disso, andei muito bem, não pensei que fosse chegar tão longe. Os três primeiros já tinham desaparecido, nem sequer os vi. No entanto, aprendi muito este fim de semana".

Com as posições 1 e 4, o alemão de 19 anos terminou em segundo lugar na classificação diária da primeira paragem da "Internazionali d'Italia", empatado em pontos com o vencedor Ferruccio Zanchi (HRC). Ainda mais importante, no entanto, é o facto de a velocidade estar certa e de algumas coisas terem sido obviamente bem feitas no inverno.

"O inverno foi muito bom," confirmou Längenfelder. "Como o Jorge [Prado] estava na América, não tínhamos o outro piloto para ver se tínhamos a velocidade certa ou não. Mas já estou com a equipa há mais tempo e achei que era um bom ajuste - e sim, deu para ver que não era assim tão mau," sorriu Simon, reservado mas confiante.

Há também um estreante em MX2 na Red Bull GASGAS Factory Racing Team, Marc-Antoine Rossi, mas ele esteve ausente em Riola. "Ele magoou-se um pouco, mas penso que estará de volta em breve. De resto, treinei com ele durante todo o inverno e foi muito fixe."

"Treinámos muito e passámos mais uma semana aqui na Sardenha. Foi um pouco diferente dos anos anteriores, mas gostei muito. Estivemos na Bélgica em dezembro e depois passámos todo o mês de janeiro na nossa base em Roma. Viemos para cá uma semana antes da corrida em Riola, fizemos a sessão fotográfica e mais algumas sessões de treino - e agora estamos de volta a casa", disse Längenfelder, referindo-se à sua casa adotiva em Itália.

A segunda e última etapa do Open de Itália está agendada para o próximo fim de semana em Mântua. Mais uma oportunidade para Längenfelder se preparar para a época do campeonato do mundo em condições de corrida. "Até agora, só planeámos Mântua e depois a Argentina", disse Simon sobre os seus planos futuros.

A temporada do Campeonato do Mundo começa a 9 e 10 de março em Villa La Angostura, na Patagónia, e o jovem alemão, que terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 2023, é um dos favoritos para a coroa MX2, e não apenas desde o seu desempenho convincente na areia da Sardenha, depois de ter sido temporariamente abrandado por uma lesão no braço no ano passado.

O primeiro objetivo para a época de 2024 é, portanto, passar o ano de boa saúde. "Sim, isso é o mais importante. No ano passado, viu-se como se pode lesionar rapidamente. É preciso ter sempre cuidado. O mais importante é ultrapassar o ano com saúde, continuar a aprender e continuar. É claro que se espera sempre que o resultado final esteja bem à frente, mas isso vê-se no final do ano", acrescentou Simon Längenfelder.

Resultados Campeonato Internacional Italiano Riola, MX2:

1º Ferruccio Zanchi (I), Honda, 4-1

2º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3º Oriol Oliver (E), KTM, 3-2

4º Quentin Prugnieres (F), Kawasaki, 5-3

5º Hakon Fredriksen (NOR), KTM, 6-5

6º Valerio Lata(I), GASGAS, 11-6

7º Julius Mikula(CZ), KTM, 10-7

8º Andrea Adamo (I), KTM, 2-DNF