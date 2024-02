Oggi, 6 febbraio, il quattro volte campione del mondo di motocross Harry Everts compie 72 anni. Normalmente il 72° compleanno non viene festeggiato come un anniversario speciale, ma la famiglia Everts lo fa, perché il 72 è diventato il marchio di fabbrica della dinastia Everts. Il figlio di Harry, Stefan, è nato nel 1972. Stefan ha scelto il 72 come numero della sua carriera. Con 10 titoli mondiali, è diventato il pilota di motocross di maggior successo nella storia di questo sport.

Nel 2023, Liam, nipote di Harry, festeggerà la sua prima vittoria nel Campionato del Mondo MX2 al Gran Premio di Germania a Talkessel. Quando gli ho chiesto in conferenza stampa se avrebbe tolto il 72 e indossato il numero uno se avesse vinto il titolo di campione del mondo, ha risposto senza esitazione: "Non è mai un'opzione per me. Il numero 72 è qualcosa di molto speciale per me e per la nostra famiglia".

Harry Everts non è stato solo un quattro volte campione del mondo, ma si è fatto un nome anche come allenatore dopo la sua carriera attiva. Ad esempio, si è occupato anche dell'attuale campione MXGP Jorge Prado.

Oggi l'attenzione è rivolta al nipote Liam. Il nonno può ancora insegnare molto al ragazzo. Anche a più di 70 anni, non è riuscito a rinunciare completamente all'equitazione.

Nel paddock, Harry è stato ed è tuttora un personaggio allegro che ha sempre un orecchio comprensivo per i suoi numerosi fan. Ci auguriamo quindi che Harry Everts rimanga attivo nella scena del motocross per molti anni a venire. Congratulazioni a Harry Everts per il suo 72° compleanno!

