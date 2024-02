Harry Everts no seu 72º aniversário

O número 72 tem um significado muito especial para a dinastia Everts. No dia 6 de fevereiro, o tetracampeão mundial de motocross Harry Everts celebra o seu 72º aniversário. Harry Everts ainda faz parte da cena do motocross.

Hoje, 6 de fevereiro, o tetracampeão mundial de motocross Harry Everts faz 72 anos. Um 72º aniversário não é normalmente celebrado como um aniversário especial, mas a família Everts fá-lo, porque 72 tornou-se a marca registada da dinastia Everts. O filho de Harry, Stefan, nasceu em 1972. Stefan escolheu 72 como o número da sua carreira. Com 10 títulos de campeão do mundo, tornou-se o piloto de motocross mais bem sucedido da história do desporto.

Em 2023, o neto de Harry, Liam, celebrou a sua primeira vitória no Campeonato do Mundo de MX2 no Grande Prémio da Alemanha em Talkessel. Quando lhe perguntei, na conferência de imprensa, se tiraria o 72 e usaria o número um se ganhasse o título de Campeão do Mundo, respondeu sem hesitar: "Para mim, isso nunca é uma opção. O número 72 é algo muito especial para mim e para a nossa família".

Harry Everts não foi apenas um tetracampeão mundial, mas também se tornou conhecido como treinador após a sua carreira ativa. Por exemplo, ele também cuidou do atual campeão de MXGP Jorge Prado.

Hoje, o foco está no seu neto Liam. O avô ainda pode ensinar muito ao rapaz. Mesmo com mais de 70 anos, não conseguiu deixar completamente de andar de mota.

No paddock, Harry foi e continua a ser uma personagem alegre que tem sempre um ouvido compreensivo para os seus muitos fãs. Por isso, esperamos que Harry Everts continue ativo na cena do motocross durante muitos anos. Parabéns ao Harry Everts pelo seu 72º aniversário!

Também pode ler as entrevistas que a SPEEDWEEK. com realizou com Harry Everts. São histórias que nos deixam de boca aberta.

Entrevista da semana com Harry Everts, parte 1

Entrevista da semana com Harry Everts, parte 2