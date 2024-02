Vainqueur Tim Gajser (Honda) : "J'avais encore des crampes aux bras"



Par Thoralf Abgarjan - Traduction automatique de Allemand

Honda

Le pilote officiel HRC slovène Tim Gajser a dominé la première course de pré-saison de l'année sur le sable de Riola Sardo, mais la course n'a pas été une promenade de santé pour lui non plus. Lors de la première course, il a souffert de crampes au bras.

