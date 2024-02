Il vincitore Tim Gajser (Honda): "Avevo ancora i crampi alle braccia"

Il pilota sloveno di HRC Tim Gajser ha dominato la prima gara pre-stagionale dell'anno sulla sabbia di Riola Sardo, ma la gara non è stata una passeggiata nemmeno per lui. Ha sofferto di crampi alle braccia nella prima manche.

"È sempre bello vincere il giorno stesso", ha spiegato il pilota sloveno di HRC Tim Gajser dopo lasuadoppia vittorianellagara pre-stagionaledi Riola Sardo in Sardegna.

Tuttavia, Gajser mantiene la testa bassa per quanto riguarda la stagione: "Naturalmentesoche il Campionato del Mondo MXGP sarà molto lungo. Queste gareservono soprattutto per iniziare al meglio la stagione".

La prima gara MXGP a Riola Sardo è stata caratterizzata dal duello tra Gajser e Febvre. "È stata una battagliaferoce", hadetto Gajser. "Il problema è stato che mi sono venuti i crampi alle braccia, ma sono riuscito comunque adifenderela testa della corsa".

Glenn Coldenhoff(Fantic) ha ottenuto l'holeshot per lasecondamanche. Dopo alcunigiri, Gajser è riuscito a ridurre il distacco e a superare Coldenhoff. "Dopo di che è diventato molto più facile", ha spiegato lo sloveno. "Ho trovato ilmioritmo e sono riuscito a ottenere tempisul giro costanti".

Gajser non si è rallegrato solo per la suavittoria, ma anche per il successo del diciassettenne Ferruccio Zanchi, che havintola classifica generale della classe MX2 come esordiente con unrisultato di 4-1. "È stato bello vedere Ferruccio conquistare questa vittoria", ha spiegato Gajser.

RisultatiCampionatoItaliano Internazionale Riola, MX1:

1° Tim Gajser(SLO), Honda, 1-1

2° Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-2

3° Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-4

4° Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 6-3

5° Jago Geerts (B), Yamaha, 4-6

6° Ruben Fernandez (E), Honda, 5-5

7° Ben Watson (GB), Beta, 7-8

8° Jan Pancar(SLO), KTM, 11-7

9° Alvin Östlund (S), Honda, 9-9

10° Ivo Monticello (I), Beta, 8-11

11. Tom Koch (D), KTM, 13-10

12. Maximilian Spies (D), KTM, 12-12

RisultatiCampionatoItaliano Internazionale Riola, MX2:

1° Ferruccio Zanchi (I), Honda, 4-1

2° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3° Oriol Oliver (E), KTM, 3-2

4° Quentin Prugnieres (F), Kawasaki, 5-3

5. Hakon Fredriksen(NOR), KTM, 6-5

6° Valerio Lata, (I), GASGAS, 11-6

7° Julius Mikula(CZ), KTM, 10-7

8° Andrea Adamo (I), KTM, 2-DNF