Vencedor Tim Gajser (Honda): "Ainda tinha cãibras nos braços"

O piloto esloveno da HRC, Tim Gajser, dominou a primeira corrida de pré-temporada do ano na areia de Riola Sardo, mas a corrida também não foi fácil para ele. Sofreu de cãibras nos braços logo na primeira corrida.

por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

"É sempre bom vencer no dia", explicou o piloto esloveno da HRC, Tim Gajser, após asuadupla vitórianacorrida de pré-temporadaem Riola Sardo, na Sardenha.

No entanto, Gajser está a manter a cabeça baixa em relação à época: "Claro queseique o Campeonato do Mundo de MXGP vai ser muito longo. Estas corridassão principalmente para começar a época da melhor forma possível."

A primeira corrida de MXGP em Riola Sardo foi caracterizada pelo duelo entre Gajser e Febvre. "Foi uma batalhaferoz",disse Gajser. "O problema foi que eu tive cãibras no braço, mas ainda fui capaz dedefendera liderança."

Glenn Coldenhoff(Fantic) fez o holeshot para asegundacorrida. Após algumasvoltas, Gajser conseguiu reduzir a diferença e ultrapassar Coldenhoff. "Depois disso, ficou muito mais fácil", explicou o esloveno. "Encontrei omeuritmo e consegui estabelecer temposde volta consistentes."

Gajser não ficou apenas satisfeito com asua própriavitória, mas também com o sucesso de Ferruccio Zanchi, de 17 anos, quevenceua classificação geral na classe MX2 como estreante com umresultado de 4-1. "Foi ótimo ver o Ferruccio conquistar esta vitória," explicou Gajser.

ResultadosCampeonatoInternacionaldeItália Riola, MX1:

1º Tim Gajser(SLO), Honda, 1-1

2º Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-2

3º Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-4

4º Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 6-3

5º Jago Geerts (B), Yamaha, 4-6

6º Ruben Fernandez (E), Honda, 5-5

7º Ben Watson (GB), Beta, 7-8

8º Jan Pancar(SLO), KTM, 11-7

9º Alvin Östlund (S), Honda, 9-9

10º Ivo Monticello (I), Beta, 8-11

11º Tom Koch (D), KTM, 13-10

12º Maximilian Spies (D), KTM, 12-12

ResultadosCampeonatoInternacionaldeItália Riola, MX2:

1º Ferruccio Zanchi (I), Honda, 4-1

2º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3º Oriol Oliver (E), KTM, 3-2

4º Quentin Prugnieres (F), Kawasaki, 5-3

5º Hakon Fredriksen(NOR), KTM, 6-5

6º Valerio Lata(I), GASGAS, 11-6

7º Julius Mikula(CZ), KTM, 10-7

8º Andrea Adamo (I), KTM, 2-DNF