D'autres équipes des championnats du monde au départ à Mantoue

Le week-end prochain, la deuxième manche du championnat italien ouvert de motocross aura lieu à Mantova, en Italie. Pour le Suisse Jeremy Seewer, il s'agira de sa première participation à une course en tant que pilote d'usine Kawasaki. Kevin Brumann participera à sa première course pour l'équipe Sixty Seven Husqvarna. Le pilote d'usine néerlandais de Fantic, Roan van de Moosdijk, et l'Italien Alberto Forato feront également leurs débuts en course cette année.

Par ailleurs, plusieurs pilotes allemands prendront le départ à Mantova: Outre les deux pilotes Kosak-KTM Maximilian Spies et Tom Koch, Cato Nickel(WZ Racing KTM) s'est également inscrit dans la catégorie MX1. De plus, le pilote Sixty Seven Husqvarna Mark Scheu figure sur la liste des inscrits de Mantova.

Le favori de la catégorie MX1 est le pilote officiel du HRC Tim Gajser, qui a remporté les deux manches à Riola Sardo.

Dans la catégorie MX2, 57 participants se sont inscrits. L'équipe d'usine MX2-KTM au complet sera présente à Mantova: Andrea Adamo, Liam Everts et Sacha Coenen sont sur la liste de départ. La nouvelle recrue du HRC, Ferruccio Zanchi, a remporté le classement journalier de la catégorie MX2 à Riola Sardo. Il sera lui aussi au départ à Mantova. Le pilote officiel Husqvarna Lucas Coenen a gagné la semaine dernière en Espagne. L'équipe d'usine Triumph ne sera pas présente à Mantova. Les Britanniques reprendront la compétition le 18 février à Sommières (France).

Les Allemands Jan Krug(Sixty Seven Husqvarna) et Valentin Kees, pilote Kosak-KTM, prendront le départ dans la catégorie MX2. Fait intéressant : la talentueuse Néerlandaise Lotte van Drunen(Yamaha), qui participe par ailleurs au Championnat du monde féminin, affrontera à nouveau la concurrence masculine en MX2 à Mantova, après avoir obtenu la P24 lors de la première manche à Riola.