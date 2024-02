Altre squadre del Campionato del Mondo al via a Mantova

La seconda prova del campionato italiano open di motocross si svolgerà a Mantova, in Italia, il prossimo fine settimana. Sarà la prima gara dello svizzero Jeremy Seewer come pilota ufficiale Kawasaki. Kevin Brumann parteciperà alla sua prima gara per il Team Sixty Seven Husqvarna. Anche il pilota olandese di Fantic Roan van de Moosdijk e l'italiano Alberto Forato faranno il loro debutto in gara quest'anno.

Anche diversi piloti tedeschi gareggeranno a Mantova: Oltre ai due piloti Kosak KTM Maximilian Spies e Tom Koch, anche Cato Nickel(WZ Racing KTM) si è iscritto alla classe MX1. Anche il pilota del team Sixty Seven Husqvarna Mark Scheu figura nell'elenco degli iscritti a Mantova.

Il chiaro favorito nella classe MX1 è il pilota HRC Tim Gajser, che ha vinto entrambe le gare a Riola Sardo.

Nella classe MX2 si sono iscritti 57 piloti. L'intero team MX2 KTM gareggerà a Mantova: Andrea Adamo, Liam Everts e Sacha Coenen figurano nell'elenco degli iscritti. Il nuovo arrivato in HRC Ferruccio Zanchi ha vinto la classifica giornaliera della classe MX2 a Riola Sardo. Sarà al via anche a Mantova. Il pilota Husqvarna Lucas Coenen ha vinto la scorsa settimana in Spagna. Il team Triumph non sarà presente a Mantova. I britannici ripartiranno il 18 febbraio a Sommières (Francia).

Jan Krug(Sixty Seven Husqvarna) e il pilota Kosak KTM Valentin Kees gareggeranno nella classe MX2 dalla Germania. Curiosità: la talentuosa pilota olandese Lotte van Drunen(Yamaha), che per il resto gareggia nel Campionato del Mondo Femminile, affronterà ancora una volta la competizione maschile MX2 a Mantova, avendo già ottenuto il P24 nella prima prova di Riola.