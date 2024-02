Mais equipas do Campeonato do Mundo à partida em Mantova

A segunda ronda do campeonato italiano de motocross terá lugar em Mantova, Itália, no próximo fim de semana, e as outras equipas do campeonato do mundo vão aproveitar para se prepararem para a época.

A segunda ronda do campeonato italiano de motocross terá lugar em Mantova, Itália, no próximo fim de semana. Será a primeira corrida do piloto suíço Jeremy Seewer como piloto de fábrica da Kawasaki. Kevin Brumann fará a sua primeira corrida pela Equipa Sixty Seven Husqvarna. O piloto holandês da Fantic Works, Roan van de Moosdijk, e o italiano Alberto Forato também farão a sua estreia nas corridas deste ano.

Vários pilotos alemães também vão competir em Mantova: Para além dos dois pilotos da Kosak KTM, Maximilian Spies e Tom Koch, Cato Nickel(WZ Racing KTM) também se inscreveu na classe MX1. O piloto da Sixty Seven Husqvarna, Mark Scheu, também está na lista de inscritos para Mantova.

O claro favorito na classe MX1 é o piloto de fábrica da HRC, Tim Gajser, que venceu as duas corridas em Riola Sardo.

Na classe MX2, 57 pilotos estão registados. Toda a equipa de fábrica MX2 da KTM vai competir em Mantova: Andrea Adamo, Liam Everts e Sacha Coenen estão na lista de inscritos. O recém-chegado à HRC, Ferruccio Zanchi, venceu a classificação diária da classe MX2 em Riola Sardo. Ele também vai começar em Mantova. O piloto de fábrica da Husqvarna, Lucas Coenen, venceu na semana passada em Espanha. A equipa de trabalho da Triumph não estará presente em Mantova. Os britânicos voltam a alinhar a 18 de fevereiro em Sommières (França).

Jan Krug(Sixty Seven Husqvarna) e o piloto da Kosak KTM Valentin Kees vão competir na classe MX2 a partir da Alemanha. Facto interessante: A talentosa piloto holandesa Lotte van Drunen(Yamaha), que também compete no Campeonato do Mundo Feminino, vai voltar a enfrentar a competição masculina de MX2 em Mantova, depois de já ter alcançado o P24 na primeira ronda em Riola.