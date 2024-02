Antonio Cairoli: la Ducati è possibile

Antonio Cairoli, che partecipa al programma di sviluppo Ducati, non ha escluso di correre in futuro con la nuova Ducati durante gli Internazionali d'Italia a Mantova.

Il team Ducati MX era presente anche alla seconda prova degli Internazionali d'Italia a Mantova. Antonio Cairoli ha spiegato che, sebbene non ci siano ancora piani concreti per il suo coinvolgimento sulla nuova Ducati, il siciliano non ha escluso di correre nel corso della stagione !

Cairoli e Lupino hanno provato la nuova moto in vista dei campionati italiani. Alessandro Lupuno prenderà parte a gare selezionate della serie quest'anno.

Davide Perni, Project Manager di Ducati MX, ha aggiunto: "Siamo ancora all'inizio dello sviluppo e abbiamo ancora molto da fare. Prima di tutto, dobbiamo completare altri test e ci aspettano ancora alcune settimane di duro lavoro".