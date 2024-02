Liam Everts (KTM) s'impose à Mantova

Le pilote d'usine belge Red Bull KTM Liam Everts a remporté la course de préparation au championnat du monde de la catégorie MX2 à Mantova devant le champion du monde Andrea Adamo (KTM) et Valerio Lata (GASGAS). Simon Längenfelder a joué de malchance en terminant quatrième.

Avec un résultat de 1-2, le pilote d'usine Red Bull KTM Liam Everts a remporté la course de pré-saison MX2 à Mantova en Italie, dans des conditions humides. Le Belge a tiré le holeshot de la première manche, s'est détaché en tête et a remporté la première manche avec 13 secondes d'avance sur la nouvelle recrue du HRC Ferruccio Zanchi et Oriol Oliver(WZ Racing KTM). Le champion du monde MX2 italien Andrea Adamo s'est battu pour la deuxième place avant d'entrer en collision avec Zanchi, de chuter et d'être relégué à la quatrième place.

Le pilote d'usine allemand GASGAS Simon Langenfelder a chuté au départ, mais a réussi à remonter jusqu'à la sixième place pendant la course.

Le champion du monde MX2 Adamo a tiré le holeshot de la deuxième course, tandis que Langenfelder a de nouveau chuté dans le premier virage. Après une glissade d'Adamo, Lata a d'abord pris la tête de la course. A mi-parcours, Liam Everts a pris la tête de la course, mais une collision avec un autre concurrent a entraîné une chute et Adamo a pu remporter la course après un sprint final. Längenfelder est remonté de la fin du peloton à la quatrième place lors de la deuxième course et a terminé quatrième du classement journalier avec un résultat de 6-4. Ferrule Zanchi a abandonné lors de la deuxième manche et a terminé la journée à la neuvième place.

Résultat Mantova MX2:

1. Liam Everts (B), KTM, 1-2

2. Andrea Adamo (I), KTM, 4-1

3. Valerio Lata (I), GASGAS, 5-3

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 6-4

5e Oriol Oliver (E), KTM, 3-9

6. Cas Valk (NL), KTM, 9-5

...

9. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 2-DNF