Liam Everts (KTM) vince a Mantova

Con un risultato di 1-2, il pilota ufficiale Red Bull KTM Liam Everts ha vinto la gara pre-stagionale MX2 a Mantova, in Italia, in condizioni di bagnato. Il belga ha conquistato l'holeshot nella prima manche, è partito in testa e ha vinto la prima gara con 13 secondi di vantaggio su un altro forte pilota HRC, Ferruccio Zanchi, e su Oriol Oliver(WZ Racing KTM). Il campione del mondo MX2 Andrea Adamo ha lottato per il secondo posto prima di scontrarsi con Zanchi, cadere e retrocedere al quarto posto.

Il pilota tedesco di GASGAS works Simon Langenfelder è caduto alla partenza ma è riuscito a risalire fino al sesto posto in gara.

Ilcampione del mondo MX2 Adamo ha ottenuto l'holeshot nella seconda gara, mentre Langenfelder è caduto di nuovo alla prima curva. Dopo la scivolata di Adamo, Lata ha inizialmente preso il comando. Liam Everts ha poi preso il comando a metà gara, ma un contatto con un doppiato ha provocato una caduta, consentendo ad Adamo di aggiudicarsi la vittoria di gara dopo un ultimo scatto. Längenfelder è risalito dalle retrovie fino al quarto posto nella seconda gara e si è classificato quarto nella classifica di giornata con un risultato di 6-4. Ferrule Zanchi è caduto nella seconda gara e ha concluso la giornata al 9° posto.

Risultati Mantova MX2:

1° Liam Everts (B), KTM, 1-2

2° Andrea Adamo (I), KTM, 4-1

3° Valerio Lata (I), GASGAS, 5-3

4° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 6-4

5. Oriol Oliver (E), KTM, 3-9

6. Cas Valk (NL), KTM, 9-5

...

9° Ferruccio Zanchi (I), Honda, 2-DNF