Liam Everts (KTM) vence em Mantova

O belga Liam Everts, piloto de fábrica da Red Bull KTM, venceu a corrida de preparação para o Campeonato do Mundo de MX2 em Mantova, à frente do campeão do mundo Andrea Adamo (KTM) e de Valerio Lata (GASGAS). Simon Längenfelder teve azar na P4.

Com um resultado 1-2, o piloto de fábrica da Red Bull KTM, Liam Everts, venceu a corrida de pré-temporada MX2 em Mantova, Itália, em condições de chuva. O belga fez o holeshot na primeira corrida, afastou-se na frente e venceu a primeira corrida com 13 segundos de vantagem sobre outro forte estreante da HRC, Ferruccio Zanchi e Oriol Oliver(WZ Racing KTM). O Campeão do Mundo italiano de MX2, Andrea Adamo, estava a lutar pelo segundo lugar antes de colidir com Zanchi, caindo e caindo para quarto.

O piloto alemão da GASGAS Works, Simon Langenfelder, caiu no início, mas conseguiu subir para o sexto lugar na corrida.

O campeão do mundo de MX2 Adamo fez o holeshot na segunda corrida, enquanto Langenfelder caiu novamente na primeira curva. Depois de Adamo ter escorregado, Lata assumiu inicialmente a liderança. Liam Everts assumiu a liderança a meio da corrida, mas uma colisão com um piloto de volta levou a uma queda, permitindo que Adamo ganhasse a corrida depois de um impulso final. Längenfelder subiu do fundo do pelotão para o quarto lugar na segunda corrida e terminou em quarto lugar na classificação do dia com um resultado de 6-4. Ferrule Zanchi caiu na segunda corrida e terminou o dia em 9º lugar.

Resultados Mantova MX2:

1º Liam Everts (B), KTM, 1-2

2º Andrea Adamo (I), KTM, 4-1

3º Valerio Lata (I), GASGAS, 5-3

4º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 6-4

5º Oriol Oliver (E), KTM, 3-9

6º Cas Valk (NL), KTM, 9-5

...

9º Ferruccio Zanchi (I), Honda, 2-DNF