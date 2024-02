Tim Gajser (HRC) gagne à Mantova malgré un crash

La deuxième manche du championnat international italien de motocross sur le circuit du championnat du monde de Mantova (Italie) a été utilisée par quelques équipes du championnat du monde pour préparer la saison. Les conditions de piste étaient difficiles avec des conditions humides et des températures inférieures à 10 degrés. Le pilote officiel HRC slovène Tim Gajser a tiré le holeshot de la première course et a ensuite contrôlé la course depuis la tête. Gajser s'est imposé avec 16 secondes d'avance sur son coéquipier du HRC , Ruben Fernandez. Le pilote officiel Kawasaki Romain Febvre a terminé à la troisième place, à 3 secondes.

Les débuts de Jeremy Seewer sur la Kawasaki Factory ont été solides avec une 4e place. Alberto Forato s'est imposé face au surprenant Suédois Isak Gifting sur la JK Yamaha et a terminé la première manche dans le top 5. Le pilote allemand de Kosak-KTM Maximilian Spies a également réalisé une solide performance en se classant 7e. Le pilote officiel Yamaha Jago Geerts a eu du mal à prendre le départ et n'a terminé qu'en 9ème position derrière le pilote officiel britannique Beta Ben Watson.

Romain Febvre a remporté le holeshot de la deuxième manche. Tim Gajser, qui avait également pris un bon départ, est entré en collision avec son coéquipier Ruben Fernandez dans le premier virage, a chuté et a dû entamer une course de rattrapage depuis la fin du peloton. À la fin de la course, Gajser a dépassé Seewer en P2 et s'est ainsi assuré la victoire finale.

Le débutant slovène en MX2 Jan Pancar(KTM) s'est montré étonnamment fort et a réussi à se maintenir en P2 pendant plusieurs tours lors de la deuxième manche pour finalement terminer la course à la 6e place. Febvre a remporté la manche avec 2,5 secondes d'avance sur Gajser et Seewer.

Maximilian Spies a terminé la deuxième manche en 8e position, se classant ainsi 7e au classement du jour. Tom Koch a terminé la journée en P12 avec un résultat de 13-10.

Résultat Mantova MX1:

1. Tim Gajser(SLO), Honda, 1-2

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-1

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 2-4

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 4-3

5. Alvin Östlund (S), Honda, 10-5

6. Ben Watson (GB), Beta, 8-7

7. Maximilian Spies (D), KTM, 7-8

8. Jan Pancar(SlO), KTM, 11-6

9. Isak Gifting (S), Yamaha, 6-11

10. David Phillipaerts (I), Kawasaki, 12-9

11. Jago Geerts (B), Yamaha, 9-13

12. Tom Koch (D), KTM, 13-10

13. Alberto Forato (I), Honda, 5-19

...

15. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 16-16

...

21. Mark Scheu (D), Husqvarna, 23-18