Tim Gajser (HRC) vince a Mantova nonostante la caduta

La seconda prova dei campionati internazionali d'Italia di motocross sul circuito del campionato del mondo a Mantova (Italia) è stata utilizzata da diverse squadre del campionato del mondo per preparare la stagione. Le condizioni della pista erano difficili, con condizioni di umidità e temperature inferiori ai 10 gradi. Lo sloveno Tim Gajser, pilota HRC, ha conquistato l'holeshot nella prima gara e ha poi controllato la corsa in testa. Gajser ha vinto con un vantaggio di 16 secondi sul suo compagno di squadra HRC Ruben Fernandez. Il pilota Kawasaki Romain Febvre ha tagliato il traguardo in terza posizione con un distacco di 3 secondi.

Il debutto di Jeremy Seewer sulla Kawasaki Factory è stato solido, con il quarto posto. Alberto Forato ha prevalso contro il sorprendentemente forte svedese Isak Gifting sulla Yamaha JK e ha concluso la prima gara nella top 5. Anche il pilota tedesco della Kosak KTM Maximilian Spies ha ottenuto una solida prestazione al 7° posto. Il pilota ufficiale Yamaha Jago Geerts ha faticato a partire e ha concluso solo al 9° posto dietro al pilota ufficiale britannico Beta Ben Watson.

Romain Febvre ha conquistato l'holeshot per la seconda gara. Tim Gajser, anche lui partito bene, si è scontrato con il suo compagno di squadra Ruben Fernandez alla prima curva, è caduto e ha dovuto iniziare una gara per recuperare dal fondo dello schieramento. Alla fine della gara, Gajser ha superato Seewer in P2 per assicurarsi la vittoria assoluta.

Anche l'esordiente sloveno della MX2 Jan Pancar(KTM) ha messo a segno una prestazione sorprendente, mantenendosi in P2 per diversi giri nella seconda gara e concludendo infine la corsa al 6° posto. Febvre ha vinto la gara con 2,5 secondi di vantaggio su Gajser e Seewer.

Maximilian Spies ha concluso la seconda gara all'8° posto e si è piazzato al 7° posto nella classifica di giornata. Tom Koch ha concluso la giornata in P12 con un risultato di 13-10.

Risultati Mantova MX1:

1° Tim Gajser(SLO), Honda, 1-2

2° Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-1

3° Ruben Fernandez (E), Honda, 2-4

4° Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 4-3

5° Alvin Östlund (S), Honda, 10-5

6° Ben Watson (GB), Beta, 8-7

7° Maximilian Spies (D), KTM, 7-8

8° Jan Pancar(SlO), KTM, 11-6

9° Isak Gifting (S), Yamaha, 6-11

10° David Phillipaerts (I), Kawasaki, 12-9

11° Jago Geerts (B), Yamaha, 9-13

12° Tom Koch (D), KTM, 13-10

13° Alberto Forato (I), Honda, 5-19

...

15. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 16-16

...

21° Mark Scheu (D), Husqvarna, 23-18