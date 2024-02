Tim Gajser (HRC) vence em Mantova apesar de queda

A segunda ronda do campeonato internacional italiano de motocross no circuito do campeonato do mundo em Mantova (Itália) foi utilizada por várias equipas do campeonato do mundo para preparar a época. As condições da pista eram difíceis, com humidade e temperaturas abaixo dos 10 graus. O piloto esloveno da HRC Works, Tim Gajser, fez o holeshot na primeira corrida e depois controlou a corrida a partir da frente. Gajser venceu com uma vantagem de 16 segundos sobre o seu companheiro de equipa Ruben Fernandez. O piloto de fábrica da Kawasaki, Romain Febvre, cruzou a linha de chegada em terceiro lugar com uma diferença de 3 segundos.

A estreia de Jeremy Seewer na Kawasaki de Fábrica foi sólida, em 4º lugar. Alberto Forato prevaleceu contra o surpreendentemente forte sueco Isak Gifting na JK Yamaha e terminou a primeira corrida no top 5. O piloto alemão da Kosak KTM Maximilian Spies também teve um desempenho sólido no 7º lugar. O piloto da Yamaha Works, Jago Geerts, teve dificuldades no arranque e terminou apenas na 9ª posição, atrás do piloto britânico da Beta Works, Ben Watson.

Romain Febvre fez o holeshot para a segunda corrida. Tim Gajser, que também teve um bom arranque, colidiu com o seu companheiro de equipa Ruben Fernandez na primeira curva, caiu e teve de iniciar uma corrida para recuperar o atraso. No final da corrida, Gajser ultrapassou Seewer em P2 para garantir a vitória geral.

O esloveno Jan Pancar(KTM) , recém-chegado à MX2, também teve um desempenho surpreendentemente forte, mantendo-se em P2 durante várias voltas na segunda corrida e acabando por terminar a corrida em 6º lugar. Febvre venceu a corrida com 2,5 segundos de vantagem sobre Gajser e Seewer.

Maximilian Spies terminou a segunda corrida em 8º lugar e foi o 7º na classificação do dia. Tom Koch terminou o dia em P12 com um resultado de 13-10.

Resultados da Mantova MX1:

1º Tim Gajser(SLO), Honda, 1-2

2º Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-1

3º Ruben Fernandez (E), Honda, 2-4

4º Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 4-3

5º Alvin Östlund (S), Honda, 10-5

6º Ben Watson (GB), Beta, 8-7

7º Maximilian Spies (D), KTM, 7-8

8º Jan Pancar(SlO), KTM, 11-6

9º Isak Gifting (S), Yamaha, 6-11

10º David Phillipaerts (I), Kawasaki, 12-9

11º Jago Geerts (B), Yamaha, 9-13

12º Tom Koch (D), KTM, 13-10

13º Alberto Forato (I), Honda, 5-19

...

15º Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 16-16

...

21º Mark Scheu (D), Husqvarna, 23-18