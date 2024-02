Kevin Brumann (Husqvarna): Encontrado fluido tras la caída

"He podido progresar en la primera carrera de pretemporada", declaró el suizo Kevin Brumann, piloto titular de MXGP, tras su primera carrera de la temporada en Mantova. Brumann compite este año para el equipo alemán Sixtyseven Husqvarna. La carrera de Mantova supuso su debut con la nueva moto.

"Todavía estaba un poco agarrotado en la sesión clasificatoria y no conseguía encontrar el ritmo", explicó el piloto suizo, que terminó la primera carrera en P16. "Me he escapado razonablemente bien en la salida y he podido rodar a mi ritmo. Sin embargo, me sentía un poco acalambrado. Pero estoy bastante contento".

Los altibajos continuaron en la segunda carrera: "No hice una buena salida en la segunda carrera, luego me caí, pero fui capaz de encontrar mi flujo después para poder avanzar de nuevo." Brumann volvió a terminar en P16 y acabó la clasificación del día en 15ª posición. "Ahora seguiremos con el programa de entrenamiento y esperamos hacerlo mejor en la próxima carrera".

Kevin Brumann estará en la parrilla de salida de la primera carrera de la temporada en Argentina. Aunque el piloto suizo no aparece en la lista de inscritos publicada hoy por el organizador del campeonato, Infront Moto Racing, el jefe del equipo, Markus Weinbuch, ha declarado a SPEEDWEEK.com que su participación está prevista y asegurada.

El compañero de equipode Brumann, el alemán Mark Scheu, no quedó satisfecho con su actuación en Mantova. Terminó el día en el puesto 21 de la general, con 23 y 18. "Hubo mucha lluvia y la pista estaba muy exigente por ello. Los demás pilotos lo han superado, pero por desgracia el fin de semana no ha ido tan bien para mí. No estoy contento con mi rendimiento, pero aún tengo tiempo para preparar la temporada", explicó el alemán.