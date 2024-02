Kevin Brumann (Husqvarna) : Retrouver son flow après une chute

"Lors de la première course de préparation à la saison, j'ai pu progresser", a déclaré le pilote suisse de MXGP Kevin Brumann après sa première course de la saison à Mantova. Brumann court cette année pour l'équipe allemande Sixtyseven Husqvarna. La course de Mantova a marqué ses débuts sur sa nouvelle moto.

"Lors des essais chronométrés, j'étais encore un peu raide et je n'ai pas vraiment pu trouver mon flow", a expliqué le Suisse, qui a terminé la première manche en P16. "Au départ, je me suis relativement bien débrouillé et j'ai pu suivre mon rythme. Cependant, j'étais ensuite encore un peu crispé. Mais je suis assez content".

Les hauts et les bas se sont poursuivis lors de la deuxième course : "Lors de la deuxième course, je n'ai pas pris un bon départ, j'ai ensuite chuté, mais j'ai ensuite pu retrouver mon flow, ce qui m'a permis de remonter en tête". Brumann a de nouveau terminé en P16 et a terminé le classement du jour en 15e position : "Nous allons maintenant poursuivre notre programme d'entraînement et nous espérons faire mieux lors de la prochaine course".

Kevin Brumann sera au départ de l'ouverture de la saison en Argentine. Certes, le Suisse n'apparaît pas sur la liste de départ publiée aujourd'hui par Infront Moto Racing, le distributeur de la série, mais le chef d'équipe Markus Weinbuch a déclaré à SPEEDWEEK.com que sa participation était toujours prévue et assurée.

Le coéquipier allemandde Brumann, Mark Scheu, n'était pas satisfait de sa performance à Mantova. Avec les 23e et 18e places, il a terminé la journée à la 21e place du classement général : "Il y avait beaucoup de pluie, ce qui rendait la piste très exigeante. Les autres coureurs s'en sont sortis, mais pour moi, le week-end ne s'est malheureusement pas très bien passé. Je ne suis pas satisfait de ma performance, mais j'ai encore un peu de temps pour préparer la saison", a expliqué l'Allemand.