Kevin Brumann (Husqvarna): trovato flusso dopo la caduta

"Sono riuscito a fare dei progressi nella prima gara di pre-stagione", ha detto il debuttante svizzero della MXGP Kevin Brumann dopo la sua prima gara della stagione a Mantova. Brumann gareggia quest'anno per il team tedesco Sixtyseven Husqvarna. La gara di Mantova è stata il suo debutto sulla nuova moto.

"Nelle qualifiche ero ancora un po' rigido e non riuscivo a trovare la giusta fluidità", ha spiegato il pilota svizzero, che ha concluso la prima gara in P16. "Alla partenza sono partito abbastanza bene e sono riuscito a trovare il mio ritmo. Tuttavia, avevo ancora un po' di crampi. Ma sono abbastanza contento".

Gli alti e bassi sono continuati nella seconda gara: "Non sono partito bene nella seconda gara, poi sono caduto, ma sono riuscito a ritrovare il mio ritmo e sono riuscito ad avanzare di nuovo". Brumann ha concluso nuovamente in P16 e ha chiuso la classifica di giornata al 15° posto: "Ora continueremo con il programma di allenamento e speriamo di fare meglio nella prossima gara".

Kevin Brumann sarà sulla griglia di partenza della stagione in Argentina. Sebbene il pilota svizzero non compaia nell'elenco degli iscritti pubblicato oggi dall'organizzatore della serie Infront Moto Racing, il capo del team Markus Weinbuch ha dichiarato a SPEEDWEEK.com che la sua partecipazione è ancora prevista e assicurata.

Il compagno di squadra tedescodi Brumann, Mark Scheu, non è stato soddisfatto della sua prestazione a Mantova. Ha concluso la giornata al 21° posto assoluto con un 23° e un 18° posto: "C'era molta pioggia e la pista era molto impegnativa. Gli altri piloti se la sono cavata, ma purtroppo il weekend non è andato bene per me. Non sono contento della mia prestazione, ma ho ancora un po' di tempo per preparare la stagione", ha spiegato il tedesco.