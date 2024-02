Kevin Brumann (Husqvarna): Encontrou fluxo após queda

Para a equipa alemã de MXGP, Sixtyseven Husqvarna, a corrida de pré-temporada em Mantova foi uma mistura. Kevin Brumann ainda sentia um pouco de cãibras, mas acabou por se dar melhor e melhor no final.

por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

"Consegui progredir na primeira corrida de pré-temporada", disse o suíço Kevin Brumann, que está a começar o MXGP, após a primeira corrida da temporada em Mantova. Brumann está a competir pela equipa alemã Sixtyseven Husqvarna este ano. A corrida em Mantova foi a sua estreia com a nova mota.

"Ainda estava um pouco rígido na qualificação e não consegui encontrar um ritmo", explicou o piloto suíço, que terminou a primeira corrida em P16. "Saí razoavelmente bem no início e consegui manter o meu ritmo. No entanto, ainda tinha um pouco de cãibras. Mas estou bastante satisfeito".

Os altos e baixos continuaram na segunda corrida: "Não tive um bom arranque na segunda corrida, depois caí, mas consegui encontrar o meu ritmo depois para poder avançar novamente." Brumann terminou novamente em P16 e terminou a classificação do dia em 15º lugar. "Agora vamos continuar com o programa de treino e esperamos fazer melhor na próxima corrida."

Kevin Brumann vai estar na grelha na abertura da época na Argentina. Embora o piloto suíço não apareça na lista de inscritos publicada hoje pelo organizador da série Infront Moto Racing, o chefe de equipa Markus Weinbuch disse à SPEEDWEEK.com que a sua participação ainda está planeada e assegurada.

O companheiro de equipa alemãode Brumann, Mark Scheu, não ficou satisfeito com o seu desempenho em Mantova. Terminou o dia em 21º lugar da geral, com 23º e 18º lugares: "Choveu muito e a pista estava muito exigente. Os outros pilotos aguentaram, mas infelizmente o fim de semana não correu muito bem para mim. Não estou satisfeito com o meu desempenho, mas ainda tenho algum tempo para preparar a época", explicou o alemão.