Simon Längenfelder (GASGAS): Al título en Mantua

Aunque el piloto oficial del Red Bull GAGSAS Simon Längenfelder tuvo mucha mala suerte en la carrera de pretemporada de Mantua, no se rindió y demostró espíritu de lucha. Al final, el 4º puesto en la general le bastó incluso para ganar el título.

"Ha sido un fin de semana muy duro", comentó el piloto alemán de GASGAS Simon Längenfelder sobre su segunda carrera de pretemporada en Mantova, la segunda prueba del Internazionali d'Italia Motocross. Con un resultado de 6-4, el ganador de la primera prueba en Riola Sardo se quedó fuera del podio, pero el cuarto puesto en la general le bastó al alemán para hacerse con el título de la clase MX2 con 76 puntos.

Las condiciones en Mantua eran difíciles: las persistentes lluvias habían hecho que la arena fuera aún más profunda y las temperaturas, apenas por encima de los 10 grados centígrados, hicieron el resto.

Längenfelder tuvo que emplearse a fondo para ganar el título: Se estrelló al final de la recta de salida y luego tuvo que remontar toda la carrera. "A pesar de este contratiempo, no me rendí y luché hasta el final. De alguna manera, me bastó para ganar el campeonato. Al final, ha sido un buen comienzo de temporada".

Oliver Oriol(KTM) no pudo terminar más allá del 9º puesto en la segunda carrera de Mantova, por lo que Längenfelder terminó en P4 con una estrecha ventaja de 2 puntos en el campeonato, cruciales para ganar el título.

Por cierto, el ganador del día, Liam Everts(KTM), no participó en el resultado del campeonato, ya que no compitió en Riola Sardo.

Resultado Mantova MX2:

1º Liam Everts (B), KTM, 1-2

2º Andrea Adamo (I), KTM, 4-1

3º Valerio Lata (I), GASGAS, 5-3

4º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 6-4

5º Oriol Oliver (E), KTM, 3-9

6º Cas Valk (NL), KTM, 9-5

...

9º Ferruccio Zanchi (I), Honda, 2-DNF

Clasificación final MX2:

1º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 76 puntos

2º Oriol Oliver (E), KTM, 74,(-2)

3º Andrea Adamo (I), KTM, 65, (-11)

4º Ferruccio Zanchi (I), Honda, 65,(-11)

5º Valerio Lata (I), GASGAS, 61,(-15)

6º Liam Everts (B), KTM, 47, (-29)