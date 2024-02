Simon Längenfelder (GASGAS) : Vers le titre à Mantova

Bien que le pilote d'usine Red Bull GAGSAS Simon Längenfelder ait joué de malchance lors de la course de pré-saison à Mantova, il n'a pas baissé les bras et a fait preuve de combativité. Il s'est même classé quatrième au classement général, ce qui lui a permis de remporter le titre.

"C'était un week-end très difficile", a commenté le pilote d'usine allemand GASGAS Simon Längenfelder à propos de sa deuxième course de préparation à la saison à Mantova, la deuxième manche des 'Internazionali d'Italia Motocross'. Avec un résultat de 6-4, le vainqueur de la première épreuve à Riola Sardo a certes manqué le podium, mais la quatrième place au classement général a suffi à l'Allemand pour remporter le titre de la catégorie MX2 avec 76 points.

Les conditions à Mantova étaient difficiles : les pluies persistantes avaient rendu le sable encore plus profond et les températures à peine supérieures à 10 degrés Celsius ont fait le reste.

Pour remporter le titre, Längenfelder a dû travailler dur : Il a chuté à la fin de la ligne droite de départ et a ensuite dû remonter tout le peloton. "Malgré ce revers, je n'ai pas abandonné et je me suis battu jusqu'à la fin. D'une certaine manière, cela a suffi pour remporter le championnat. Au final, c'était un bon début de saison".

Oliver Oriol(KTM) n'a pas pu faire mieux que 9e lors de la deuxième course de Mantova, si bien que Längenfelder s'est retrouvé en P4 avec une courte avance de deux points sur le championnat, ce qui était décisif pour le titre.

Le vainqueur du jour , Liam Everts(KTM), n'a d'ailleurs joué aucun rôle dans le résultat du championnat puisqu'il n'était pas au départ à Riola Sardo.

Résultat Mantova MX2:

1. Liam Everts (B), KTM, 1-2

2. Andrea Adamo (I), KTM, 4-1

3. Valerio Lata (I), GASGAS, 5-3

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 6-4

5e Oriol Oliver (E), KTM, 3-9

6. Cas Valk (NL), KTM, 9-5

...

9. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 2-DNF

Classement final MX2:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 76 points

2. Oriol Oliver (E), KTM, 74,(-2)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 65,(-11)

4. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 65,(-11)

5. Valerio Lata (I), GASGAS, 61,(-15)

6. Liam Everts (B), KTM, 47,(-29)