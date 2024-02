Simon Längenfelder (GASGAS): Al titolo di Mantova

Nonostante il pilota del team Red Bull GAGSAS Simon Längenfelder abbia avuto molta sfortuna nella gara pre-stagionale di Mantova, non si è arreso e ha dimostrato uno spirito combattivo. Alla fine, il quarto posto assoluto è stato sufficiente per vincere il titolo.

"È stato un fine settimana molto duro", ha commentato il pilota tedesco di GASGAS works Simon Längenfelder sulla sua seconda gara pre-stagionale a Mantova, seconda prova degli 'Internazionali d'Italia Motocross'. Con un risultato di 6-4, il vincitore del primo evento a Riola Sardo ha mancato il podio, ma il quarto posto assoluto è stato sufficiente al tedesco per conquistare il titolo della classe MX2 con 76 punti.

Le condizioni a Mantova erano difficili: le piogge persistenti avevano reso la sabbia ancora più profonda e le temperature appena superiori ai 10 gradi centigradi hanno fatto il resto.

Längenfelder ha dovuto faticare molto per vincere il titolo: È caduto alla fine del rettilineo di partenza e ha dovuto poi rimontare tutto il gruppo. "Nonostante questo inconveniente, non mi sono arreso e ho lottato fino alla fine. In qualche modo è stato sufficiente per vincere il campionato. Alla fine, è stato un buon inizio di stagione".

Oliver Oriol(KTM) non è riuscito ad andare oltre il 9° posto nella seconda gara di Mantova, il che significa che Längenfelder ha concluso in P4 con un vantaggio di soli 2 punti in campionato, fondamentali per la conquista del titolo.

Tra l'altro, il vincitore di giornata, Liam Everts(KTM), non ha contribuito al risultato del campionato in quanto non ha gareggiato a Riola Sardo.

Risultato Mantova MX2:

1° Liam Everts (B), KTM, 1-2

2° Andrea Adamo (I), KTM, 4-1

3° Valerio Lata (I), GASGAS, 5-3

4° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 6-4

5. Oriol Oliver (E), KTM, 3-9

6. Cas Valk (NL), KTM, 9-5

...

9° Ferruccio Zanchi (I), Honda, 2-DNF

Classifica finale MX2:

1° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 76 punti

2° Oriol Oliver (E), KTM, 74,(-2)

3° Andrea Adamo (I), KTM, 65,(-11)

4° Ferruccio Zanchi (I), Honda, 65,(-11)

5° Valerio Lata (I), GASGAS, 61,(-15)

6° Liam Everts (B), KTM, 47,(-29)