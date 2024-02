Simon Längenfelder (GASGAS): Ao título em Mantova

Apesar do piloto da Red Bull GAGSAS, Simon Längenfelder, ter tido muito azar na corrida de pré-época em Mantova, não desistiu e mostrou espírito de luta. No final, o 4º lugar da geral foi mesmo suficiente para conquistar o título.

"Foi um fim de semana muito duro", comentou o piloto alemão da GASGAS Works, Simon Längenfelder, sobre a sua segunda corrida de pré-temporada em Mantova, a segunda ronda do 'Internazionali d'Italia Motocross'. Com um resultado de 6-4, o vencedor do primeiro evento em Riola Sardo não subiu ao pódio, mas o quarto lugar na geral foi suficiente para o alemão conquistar o título da classe MX2 com 76 pontos.

As condições em Mantova eram difíceis: as chuvas persistentes tornaram a areia ainda mais profunda e as temperaturas pouco acima dos 10 graus Celsius fizeram o resto.

Längenfelder teve de trabalhar muito para conquistar o título: Teve um acidente no final da reta da partida e depois teve de passar por todo o pelotão. "Apesar deste contratempo, não desisti e lutei até ao fim. De alguma forma, ainda foi suficiente para ganhar o campeonato. No final, foi um bom começo de época."

Oliver Oriol(KTM) não conseguiu terminar mais do que em 9º na segunda corrida em Mantova, o que significa que Längenfelder terminou em P4 com uma pequena vantagem de 2 pontos no campeonato, que eram cruciais para a conquista do título.

A propósito, o vencedor do dia, Liam Everts(KTM) não teve qualquer papel no resultado do campeonato, uma vez que não competiu em Riola Sardo.

Resultado Mantova MX2:

1º Liam Everts (B), KTM, 1-2

2º Andrea Adamo (I), KTM, 4-1

3º Valerio Lata (I), GASGAS, 5-3

4º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 6-4

5º Oriol Oliver (E), KTM, 3-9

6º Cas Valk (NL), KTM, 9-5

...

9º Ferruccio Zanchi (I), Honda, 2-DNF

Classificação final MX2:

1º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 76 pontos

2º Oriol Oliver (E), KTM, 74,(-2)

3º Andrea Adamo (I), KTM, 65,(-11)

4.º Ferruccio Zanchi (I), Honda, 65,(-11)

5º Valerio Lata (I), GASGAS, 61,(-15)

6º Liam Everts (B), KTM, 47,(-29)