Les débuts de Seewer en Kawa : Holeshot, mais encore beaucoup de travail

Le Suisse Jeremy Seewer a effectué sa première sortie sur la Kawasaki d'usine à Mantoue et a profité de l'occasion pour parler de sa reconversion et de sa préparation pour la nouvelle saison MXGP.

Jeremy Seewer avait renoncé à l'ouverture de la saison sur le sable profond de Riola Sardo il y a une semaine et a effectué une première dimanche à Mantoue: pour Seewer, c'était la première course avec la moto d'usine Kawasaki après six ans sur Yamaha. Le Bülachois de 29 ans a pris le holeshot lors de la première manche après avoir obtenu la troisième place lors des qualifications.

Seewer a finalement terminé quatrième sur le sol détrempé par la pluie du Circuit Tazio Nuvolari, derrière le vainqueur Tim Gajser, Ruben Fernandez (tous deux Honda) et son coéquipier Romain Febvre. Lors de la deuxième manche, le Suisse, qui était en deuxième position, a dû laisser passer Gajser peu avant la fin, qui s'est emparé de la deuxième place au terme d'une course folle. Seewer peut néanmoins tirer un bilan plutôt positif de cette course.

"Une très bonne vitesse et un holeshot - malgré le sol profond, c'était amusant", a constaté Seewer. "Nous sommes arrivés à Mantoue sans savoir où nous nous situions par rapport à nos adversaires. Je savais aussi que ce serait une course difficile avec des conditions difficiles parce qu'il avait plu avant. De ce point de vue, je suis content de ma quatrième place".

Seewer a révélé : "Mais je sais aussi que j'ai beaucoup mieux roulé que ne l'indique la P4. Tout est nouveau ! Nous avons fait beaucoup de tests et nous avons encore beaucoup de choses à adapter avant le premier Grand Prix. Mais en fait, je suis déjà là et j'ai roulé de manière détendue. La préparation s'est déjà mieux déroulée que par le passé, sans stress, donc c'était un début très positif".

De manière générale, Seewer a déclaré à propos de sa nouvelle aventure chez Kawasaki : "C'était un bon voyage jusqu'à présent. Il y a eu des hauts et des bas, ce qui est normal. Mais j'en profite et je suis heureux !"

Le triple vice-champion du monde MXGP est ensuite entré dans les détails : "A 90 pour cent, ça va vite à fond. Bien sûr, nous, les meilleurs, pouvons être rapides sur n'importe quelle moto, même sur une moto standard, quelle que soit la marque. Je peux rouler vite et en profiter. Mais quand il s'agit d'atteindre la vitesse GP, c'est une autre histoire".

Résultat MX1, "Internazionali d'Italia" à Mantoue :

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-2

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-1

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 2-4

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 4-3

5. Alvin Östlund (S), Honda, 10-5

6. Ben Watson (GB), Beta, 8-7

7. Maximilian Spies (D), KTM, 7-8

8. Jan Pancar (SlO), KTM, 11-6

9. Isak Gifting (S), Yamaha, 6-11

10. David Phillipaerts (I), Kawasaki, 12-9

11. Jago Geerts (B), Yamaha, 9-13

12. Tom Koch (D), KTM, 13-10

13. Alberto Forato (I), Honda, 5-19

...

15. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 16-16

...

21. Mark Scheu (D), Husqvarna, 23-18