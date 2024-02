Il debutto della Kawa di Seewer: Holeshot, ma ancora molto lavoro da fare

Il pilota svizzero Jeremy Seewer ha completato la sua prima uscita in sella alla Kawasaki ufficiale a Mantova e ha colto l'occasione per parlare del cambio e della preparazione alla nuova stagione MXGP.

Jeremy Seewer ha rinunciato all'apertura della stagione nella sabbia profonda di Riola Sardo poco più di una settimana fa e ha completato una prima domenica a Mantova: per Seewer è stata la prima gara in sella alla Kawasaki works bike dopo sei anni in sella alla Yamaha. Il 29enne di Bülach ha conquistato l'holeshot nel primo turno dopo la P3 in qualifica.

Alla fine, Seewer si è classificato quarto sulla superficie bagnata dalla pioggia del Circuito Tazio Nuvolari, dietro al vincitore Tim Gajser, a Ruben Fernandez (entrambi Honda) e al suo compagno di squadra Romain Febvre. Nella seconda gara, il pilota svizzero, che si trovava in P2, ha dovuto lasciarsi passare da Gajser poco prima della fine, che si è assicurato il secondo posto con una corsa sfrenata per recuperare. Seewer può comunque trarre una conclusione abbastanza positiva.

"Una buona velocità e un holeshot: è stato divertente nonostante il terreno profondo", ha detto Seewer. "Siamo arrivati a Mantova senza sapere quale fosse la nostra posizione rispetto ai nostri avversari. Sapevo anche che sarebbe stata una gara dura, con condizioni difficili perché prima aveva piovuto. Da questo punto di vista, sono contento del quarto posto".

Seewer ha rivelato: "Ma so anche che ho corso molto meglio di quanto dica la P4. Tutto è nuovo! Abbiamo fatto molti test e dobbiamo ancora adattarci molto prima del primo Gran Premio. Ma in realtà sono già a bordo e rilassato. La preparazione è già andata meglio che in passato, senza stress, quindi è stato un inizio molto positivo".

In generale, Seewer ha commentato la sua nuova avventura con Kawasaki: "Finora è stato un bel viaggio. Ci sono stati alcuni alti e bassi, come è normale che sia. Ma mi sto divertendo e sono felice!".

Il tre volte vicecampione della MXGP è entrato ancora più nel dettaglio: "Per il 90% del tempo è stato un viaggio veloce e pieno di soddisfazioni. Naturalmente, noi uomini di punta possiamo essere veloci su qualsiasi moto, anche su una moto standard, indipendentemente dalla marca. Posso andare veloce e divertirmi. Ma quando si tratta di raggiungere la velocità del GP, è un'altra storia".

Risultati MX1, "Internazionali d'Italia" di Mantova:

1° Tim Gajser (SLO), Honda, 1-2

2° Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-1

3° Ruben Fernandez (E), Honda, 2-4

4° Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 4-3

5° Alvin Östlund (S), Honda, 10-5

6° Ben Watson (GB), Beta, 8-7

7° Maximilian Spies (D), KTM, 7-8

8° Jan Pancar (SlO), KTM, 11-6

9° Isak Gifting (S), Yamaha, 6-11

10° David Phillipaerts (I), Kawasaki, 12-9

11° Jago Geerts (B), Yamaha, 9-13

12° Tom Koch (D), KTM, 13-10

13° Alberto Forato (I), Honda, 5-19

...

15. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 16-16

...

21° Mark Scheu (D), Husqvarna, 23-18