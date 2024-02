A estreia de Seewer na Kawa: Holeshot, mas ainda há muito trabalho a fazer

Jeremy Seewer tinha renunciado à abertura da pré-temporada na areia profunda de Riola Sardo há pouco mais de uma semana e completou uma estreia no domingo em Mântua: Para Seewer, foi a primeira corrida na moto de trabalho da Kawasaki após seis anos numa Yamaha. O piloto de Bülach, de 29 anos, fez o holeshot na primeira ronda depois de ter sido P3 na qualificação.

No final, Seewer terminou em quarto lugar na superfície encharcada de chuva do Circuito Tazio Nuvolari, atrás do vencedor Tim Gajser, Ruben Fernandez (ambos da Honda) e do seu companheiro de equipa Romain Febvre. Na segunda corrida, o piloto suíço, que estava em P2, teve de deixar passar Gajser pouco antes do final, que assegurou o segundo lugar com uma corrida desenfreada para o apanhar. Seewer pode, no entanto, tirar uma conclusão bastante positiva.

"Boa velocidade e um holeshot - foi divertido apesar do terreno profundo", disse Seewer. "Chegámos a Mântua e não sabíamos em que posição estávamos em relação aos nossos adversários. Também sabia que ia ser uma corrida dura e com condições difíceis, porque tinha chovido antes. Desse ponto de vista, estou contente com o quarto lugar."

Seewer revelou: "Mas também sei que andei muito melhor do que o P4 diz. Tudo é novo! Testámos muito e ainda temos muito que adaptar antes do primeiro Grande Prémio. Mas na verdade já estou a bordo e relaxado. A preparação já correu melhor do que no passado, sem qualquer stress, por isso foi um início muito positivo."

Em geral, Seewer disse sobre a sua nova aventura com a Kawasaki: "Tem sido uma boa viagem até agora. Tem havido alguns altos e baixos, o que é normal. Mas estou a gostar e estou feliz!"

O três vezes vice-campeão do MXGP entrou ainda mais em pormenor: "90 por cento do tempo, tem sido uma corrida rápida e completa. Claro que nós, os melhores, podemos ser rápidos em qualquer moto, mesmo numa moto normal - independentemente da marca. Eu consigo andar depressa e divertir-me. Mas quando se trata de chegar à velocidade de GP, é uma história diferente."

Resultados MX1, "Internazionali d'Italia" em Mântua:

1º Tim Gajser (SLO), Honda, 1-2

2º Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-1

3º Ruben Fernandez (E), Honda, 2-4

4º Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 4-3

5º Alvin Östlund (S), Honda, 10-5

6º Ben Watson (GB), Beta, 8-7

7º Maximilian Spies (D), KTM, 7-8

8º Jan Pancar (SlO), KTM, 11-6

9º Isak Gifting (S), Yamaha, 6-11

10º David Phillipaerts (I), Kawasaki, 12-9

11º Jago Geerts (B), Yamaha, 9-13

12º Tom Koch (D), KTM, 13-10

13º Alberto Forato (I), Honda, 5-19

...

15º Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 16-16

...

21º Mark Scheu (D), Husqvarna, 23-18