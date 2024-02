A propos du moteur de la Ducati Desmo 450

Le lendemain de la course de pré-saison à Mantova, l'équipe de projet Ducati a effectué des tests sur le circuit du championnat du monde afin de faire le point. Alessandro Lupino a également été aperçu sur la moto.

La raison des tests Ducati (SPEEDWEEK.com en a parlé) est apparemment la comparaison directe des temps au tour sur le circuit très usé. Les ornières et les trous profonds sont des conditions que l'on retrouve typiquement sur les circuits du championnat du monde.

Avec la Desmo 450 MX, Ducati s'engage dans une voie originale dans le domaine de la propulsion et se distingue ainsi de tous les autres constructeurs. Le nom'Desmo' indique déjà qu'il s'agit d'un moteur avec commande des soupapes desmodromique. Les soupapes ouvertes ne sont donc pas rappelées par des ressorts, mais par le mécanisme 'desmodromique' qui commande la fermeture des soupapes. Le système desmodromiqueest donc également appelé commande forcée.

De tels développements existaient certes déjà au début des quatre-temps en motocross, mais dans l'ère nouvelle des quatre-temps, le système desmodromiquereprésente une véritable nouveauté.

Le mouvement de la soupape est réalisé par une liaison mécanique. Les temps de commande sont définis avec précision, en particulier pour le processus de fermeture, ce qui doit permettre d'éviter le flottement des soupapes à haut régime, si redouté avec les systèmes à ressort. En outre, le moteur à commande desmodromique doit disposer d'une plus large plage de régime et fonctionner globalement plus efficacement.

Selon Antonio Cairoli, Ducati veut également s'engager dans une nouvelle voie dans le domaine du châssis. Même si les détails ne sont pas encore connus : Le cadre de la Desmo 450 est fabriqué en aluminium. Comme on le sait, les constructeurs du groupe Pierer(KTM, GASGAS et Husqvarna) ainsi que Beta misent sur des constructions de cadre en acier. Triumph a également intégré des cadres en aluminium dans ses nouveaux crossbikes.

La concurrence stimule les affaires et les nouveaux développements de Triumph et Ducati apportent un vent de fraîcheur sur la scène.