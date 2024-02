Il motore della Ducati Desmo 450

Il giorno dopo la gara pre-stagionale di Mantova, il team del progetto Ducati ha effettuato dei test sul circuito del campionato del mondo per valutare la situazione attuale. Anche Alessandro Lupino è stato avvistato in sella alla moto.

Il retroscena dei test Ducati (come riportato da SPEEDWEEK.com) è apparentemente il confronto diretto dei tempi sul giro su una pista pesantemente solcata. I solchi e le buche profonde sono condizioni che si incontrano tipicamente anche sui circuiti del campionato mondiale.

Con il Desmo 450 MX, Ducati sta tracciando la propria strada nel settore della guida, distinguendosi da tutti gli altri produttori. Il nome"Desmo" indica già che si tratta di un motore con distribuzione desmodromica. Ciò significa che le valvole aperte non vengono rinviate dalle molle, ma dal meccanismo "desmodromico" che controlla la chiusura delle valvole. La desmodromiaè quindi nota anche come controllo positivo.

Sviluppi di questo tipo esistevano già agli albori del motocross a quattro tempi, ma nell'era moderna dei quattro tempi la tecnologiadesmodromica è una vera novità.

Il movimento della valvola è realizzato con un collegamento a bloccaggio positivo. I tempi di controllo sono definiti con precisione, in particolare per il processo di chiusura, al fine di evitare il flutter della valvola alle alte velocità che si teme con i sistemi a molla. Inoltre, il motore a controllo desmodromico dovrebbe avere un range di velocità più ampio e lavorare in modo più efficiente.

Secondo Antonio Cairoli, la Ducati vuole aprire nuove strade anche nel campo della ciclistica. Anche se i dettagli non sono ancora noti: Il telaio del Desmo 450 è in alluminio. I produttori del Gruppo Pierer(KTM, GASGAS e Husqvarna) e Beta si affidano notoriamente a telai in acciaio. Anche Triumph ha installato telai in alluminio nelle sue nuove moto da cross.

La concorrenza stimola gli affari e i nuovi sviluppi di Triumph e Ducati portano una ventata di aria fresca sulla scena.