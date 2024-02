Sobre o motor da Ducati Desmo 450

No dia seguinte à corrida de pré-temporada em Mantova, a equipa de projeto da Ducati realizou testes no circuito do campeonato do mundo para avaliar a situação atual. Alessandro Lupino também foi visto na mota.

O pano de fundo dos testes da Ducati (SPEEDWEEK.com) é aparentemente a comparação direta dos tempos por volta na pista fortemente esburacada. Os sulcos e os buracos profundos são condições que também se encontram habitualmente nos circuitos do campeonato do mundo.

Com a Desmo 450 MX, a Ducati está a forjar o seu próprio caminho no sector das motos, distinguindo-se de todos os outros fabricantes. O nome"Desmo" já indica que se trata de um motor com um comando de válvulas desmodrómico. Isto significa que as válvulas abertas não são devolvidas por molas, mas pelo mecanismo "desmodrómico" que controla o fecho das válvulas. Por conseguinte, o desmodrómicoé também conhecido como controlo positivo.

Já existiam desenvolvimentos deste tipo nos primeiros tempos do motocross a quatro tempos, mas na era moderna dos quatro tempos, a tecnologiadesmodrómica é uma verdadeira novidade.

O movimento da válvula é efectuado através de uma ligação de bloqueio positivo. Os tempos de controlo são definidos com precisão, especialmente para o processo de fecho, e isto destina-se a evitar a vibração da válvula a velocidades mais elevadas que é temida com os sistemas de mola. Além disso, o motor com controlo desmodrómico deverá ter uma gama de velocidades mais ampla e trabalhar de forma mais eficiente em geral.

De acordo com Antonio Cairoli, a Ducati também quer abrir novos caminhos na área do chassis. Mesmo que os detalhes ainda não sejam conhecidos: O quadro da Desmo 450 é feito de alumínio. Os fabricantes do Grupo Pierer(KTM, GASGAS e Husqvarna) e Beta são conhecidos por confiarem em construções de quadros de aço. A Triumph também instalou quadros de alumínio nas suas novas motos de cross.

A concorrência estimula o negócio e os novos desenvolvimentos da Triumph e da Ducati trazem uma lufada de ar fresco à cena.