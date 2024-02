Duelo KTM Adamo contra Everts: Un anticipo

Los ases del Red Bull KTM Andrea Adamo (20) y Liam Everts (19) se enfrentaron por primera vez en el año calendario 2024 en la suavizada pista del antiguo GP de Mantua el domingo. Adamo cometió varios pequeños errores en la Carrera 1 y también colisionó con el joven de Honda Ferruccio Zanchi, pero fue muy rápido.

Everts también iba camino de la victoria en la Carrera 2 tras una conducción impecable. Sin embargo, el hijo del diez veces campeón Stefan Everts (51) fue frenado bruscamente por un piloto que le había doblado, justo cuando Adamo le estaba alcanzando rápidamente. A pesar de ello, el belga se adjudicó la clasificación del día, ya que Adamo sólo consiguió la cuarta posición en la Carrera 1 tras algunos momentos de tensión.

Everts resumió así la segunda carrera: "Me encontraba en una buena dinámica, he rodado limpio y bien. He pasado a Lata y he liderado algunas vueltas. Dos vueltas antes del final, un piloto se ha caído en un surco justo delante de mí. Ya no tenía sitio para pasarle de alguna manera, ¡evidentemente fue increíble! Pero también hice dos buenas salidas y las sensaciones sobre la moto fueron buenas. En general, ha sido un día sólido y bueno".

Los neumáticos de Adamo siguieron siendo un poco desafortunados después de que también sufriera algunos pinchazos en la ronda inaugural en Riola Sardo. Él mismo no quiere hablar de mala suerte. "Sí, tuve algunas situaciones en las que yo mismo cometí errores en la primera carrera".

Como campeón del mundo, Adamo rebosa confianza en sí mismo: "También tuve un pequeño desliz en la segunda manga, eso puede pasar. Pero tenía la sensación de que era más rápido que los que tenía delante, así que pude recuperar terreno y ganar la carrera. Ha sido una buena carrera, me he sentido bien. Me gusta el circuito, es técnicamente muy exigente. Sin duda ha sido un buen entrenamiento para el Campeonato del Mundo de MX2", subrayó el vigente campeón.

No hay que olvidar al as del Red Bull GASGAS Simon Längenfelder (19), que se cayó al principio de tres de las cuatro mangas del campeonato abierto italiano, tuvo que perseguir al resto de pilotos en todos los casos y aun así ganó la serie al final. La única prueba sin problemas, la Carrera 1 en Riola Sardo, fue ganada por el alemán con un estilo dominante.

Resultados MX2, "Internazionali d'Italia" en Mantua:

1º Liam Everts (B), KTM, 1-2

2º Andrea Adamo (I), KTM, 4-1

3º Valerio Lata (I), GASGAS, 5-3

4º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 6-4

5. Oriol Oliver (E), KTM, 3-9

6º Cas Valk (NL), KTM, 9-5

...

9º Ferruccio Zanchi (I), Honda, 2-DNF