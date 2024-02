Duel KTM Adamo contre Everts : un avant-goût

Les as de Red Bull-KTM Andrea Adamo (20 ans) et Liam Everts (19 ans) se sont affrontés dimanche pour la première fois de l'année civile 2024 sur l'ex-piste de GP détrempée de Mantoue. Adamo a commis plusieurs petites erreurs dans la course 1 et est également entré en collision avec la jeune star Honda Ferruccio Zanchi, mais il a été très rapide.

Everts était également en route pour la victoire lors de la deuxième manche après un parcours sans faute. Mais le fils du décuple champion Stefan Everts (51 ans) a été brutalement stoppé par un pilote qui l'avait dépassé, juste au moment où Adamo le rejoignait rapidement. Le Belge a tout de même remporté le classement du jour, car Adamo n'a pu que terminer quatrième de la course 1 après des moments difficiles.

Everts a résumé la course 2 en ces termes : "J'étais bien dans le flow, j'ai roulé proprement et bien. Je suis ensuite passé devant Lata et j'ai mené quelques tours. A deux tours de la fin, un coureur qui m'avait dépassé est tombé dans une ornière juste devant moi. Je n'avais plus de place pour passer d'une manière ou d'une autre - c'était évidemment un coup de marteau ! Mais j'ai aussi pris deux bons départs, le feeling sur la moto était bon. En somme, c'était une bonne journée, solide".

Adamo avait encore un peu de malchance sur les pneus, après avoir également eu du mal à passer le premier tour à Riola Sardo sans tomber en panne. Lui-même ne veut pas entendre parler de malchance. "Oui, j'ai eu quelques situations dans lesquelles j'ai moi-même commis des erreurs lors de la première course".

En tant que champion du monde, Adamo rayonne de confiance : "J'ai aussi fait un petit faux pas en deuxième manche, cela peut arriver. Mais j'ai eu l'impression d'être plus rapide que les gars devant moi, j'ai pu ensuite me rattraper et gagner la manche. C'était une bonne course, je me sentais bien. J'aime la piste, elle est techniquement très exigeante. C'était certainement un bon entraînement pour le championnat du monde MX2", a souligné le champion en titre.

L'as de Red Bull-GASGAS Simon Längenfelder (19 ans) n'est pas en reste : il a été victime d'un crash précoce dans trois des quatre manches du championnat italien ouvert, a dû courir derrière le peloton et a tout de même remporté la série à la fin. La seule manche sans problème - la course 1 à Riola Sardo - a été remportée haut la main par l'Allemand.

Résultat MX2, "Internazionali d'Italia" à Mantoue :

1. Liam Everts (B), KTM, 1-2

2. Andrea Adamo (I), KTM, 4-1

3. Valerio Lata (I), GASGAS, 5-3

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 6-4

5e Oriol Oliver (E), KTM, 3-9

6. Cas Valk (NL), KTM, 9-5

...

9. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 2-DNF