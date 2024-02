Duello KTM Adamo contro Everts: un'anticipazione

Gli assi della Red Bull KTM Andrea Adamo (20) e Liam Everts (19) si sono incontrati per la prima volta nell'anno solare 2024 sulla pista ammorbidita dell'ex GP di Mantova domenica scorsa. Adamo ha commesso diversi piccoli errori in Gara 1 e si è anche scontrato con il giovane della Honda Ferruccio Zanchi, ma è stato molto veloce.

Anche Everts si è avviato verso la vittoria in Gara 2 dopo una guida impeccabile. Tuttavia, il figlio del dieci volte campione Stefan Everts (51) è stato bruscamente fermato da un doppiato, proprio mentre Adamo lo stava rapidamente raggiungendo. Il belga ha comunque vinto la classifica di giornata, perché Adamo ha ottenuto solo la P4 in Gara 1 dopo alcuni momenti difficili.

Everts ha riassunto così gara 2: "Ero in un buon flusso, ho guidato in modo pulito e corretto. Ho superato Lata e ho condotto per alcuni giri. A due giri dalla fine, un doppiato è caduto in un solco proprio davanti a me. Non avevo più spazio per passare in qualche modo: è stato ovviamente fantastico! Ma ho anche fatto due buone partenze e il feeling con la moto era buono. Nel complesso, è stata una giornata solida e positiva".

Le gomme di Adamo sono state ancora un po' sfortunate, dopo che anche nel round di apertura a Riola Sardo ha avuto qualche foratura. Lui stesso non vuole parlare di sfortuna. "Sì, nella prima gara ho avuto alcune situazioni in cui ho commesso degli errori".

Da campione del mondo, Adamo emana molta fiducia in se stesso: "Ho avuto anche un piccolo errore nella seconda manche, può succedere. Ma ho avuto la sensazione di essere più veloce dei ragazzi davanti a me, sono riuscito a recuperare e a vincere la gara. È stata una buona gara, mi sentivo bene. La pista mi piace, è tecnicamente molto impegnativa. È stato sicuramente un buon allenamento per il Campionato del Mondo MX2", ha sottolineato il campione in carica.

Non va dimenticato l'asso del Red Bull GASGAS Simon Längenfelder (19), che ha avuto una caduta iniziale in tre dei quattro round del campionato italiano open, ha dovuto inseguire il gruppo in ogni caso e alla fine ha comunque vinto la serie. L'unica prova senza problemi - Gara 1 a Riola Sardo - è stata vinta dal tedesco con uno stile di comando.

Risultati MX2, "Internazionali d'Italia" di Mantova:

1° Liam Everts (B), KTM, 1-2

2° Andrea Adamo (I), KTM, 4-1

3. Valerio Lata (I), GASGAS, 5-3

4° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 6-4

5. Oriol Oliver (E), KTM, 3-9

6. Cas Valk (NL), KTM, 9-5

...

9° Ferruccio Zanchi (I), Honda, 2-DNF