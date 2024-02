Duelo KTM Adamo versus Everts: uma amostra

Os ases da Red Bull KTM Andrea Adamo (20) e Liam Everts (19) defrontaram-se pela primeira vez no ano civil de 2024 na antiga pista do GP de Mântua, no domingo. Adamo cometeu vários pequenos erros na Corrida 1 e também colidiu com o jovem da Honda Ferruccio Zanchi, mas foi muito rápido.

Everts também estava a caminho da vitória na Corrida 2 após uma condução sem falhas. No entanto, o filho do dez vezes campeão Stefan Everts (51) foi rudemente parado por um piloto que estava a fazer uma volta, numa altura em que Adamo o estava a alcançar rapidamente. Mesmo assim, o belga ganhou a classificação do dia porque Adamo apenas conseguiu o P4 na Corrida 1, depois de alguns momentos complicados.

Everts resumiu a Corrida 2 da seguinte forma: "Estava num bom ritmo, rodei bem e de forma limpa. Passei o Lata e liderei algumas voltas. Duas voltas antes do fim, um piloto da volta caiu numa ranhura mesmo à minha frente. Não tinha mais espaço para o ultrapassar - isso foi obviamente espetacular! Mas também tive dois bons arranques e a sensação na mota era boa. Em suma, foi um dia sólido e bom".

Os pneus de Adamo continuaram a ser um pouco azarados depois de ter tido alguns furos na ronda de abertura em Riola Sardo. Ele próprio não quer falar de azar. "Sim, tive algumas situações em que eu próprio cometi erros na primeira corrida."

Como campeão do mundo, Adamo exala muita auto-confiança: "Também tive um pequeno deslize na segunda corrida, isso pode acontecer. Mas tive a sensação de que era mais rápido do que os que estavam à minha frente, consegui recuperar o atraso e ganhar a corrida. Foi uma boa corrida, senti-me bem. Gosto da pista, é tecnicamente muito exigente. Foi certamente um bom treino para o Campeonato do Mundo de MX2", sublinhou o atual campeão.

Definitivamente não deve ser esquecido o ás da Red Bull GASGAS Simon Längenfelder (19), que teve uma queda precoce em três das quatro rondas do campeonato italiano aberto, teve que perseguir o campo em cada caso e ainda assim ganhou a série no final. A única ronda sem problemas - Corrida 1 em Riola Sardo - foi ganha pelo alemão em grande estilo.

Resultados MX2, "Internazionali d'Italia" em Mântua:

1º Liam Everts (B), KTM, 1-2

2º Andrea Adamo (I), KTM, 4-1

3º Valerio Lata (I), GASGAS, 5-3

4º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 6-4

5º Oriol Oliver (E), KTM, 3-9

6º Cas Valk (NL), KTM, 9-5

...

9º Ferruccio Zanchi (I), Honda, 2-DNF