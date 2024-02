Ducati: Sesión fotográfica en la pista de motocross de Dovizioso

Esta semana, la nueva Ducati Desmo450 MX se ha visto por primera vez en circuito con su diseño oficial. En perfectas condiciones al aire libre, se tomaron fotos de las motos con y sin piloto, así como las primeras fotos de acción en la pista de carreras con las nuevas piezas de plástico en rojo.

Emocionante: El escenario de este exclusivo evento fue el "04 Park - Monte Coralli", cerca de Faenza, donde se celebró el Campeonato del Mundo de Motocross en 2020. La ex estrella de MotoGP Andrea Dovizioso es el nuevo propietario de la instalación, que está mejorando, convirtiendo y ampliando con mucho esfuerzo y pasión. La pista estaba en perfectas condiciones para el rodaje.

El experimentado equipo de vídeo de "DirtShark" viajó desde EE.UU., fotografió en los salones sagrados de Borgo Panigale y también fue iniciado en los secretos de la cocina italiana por los hombres que rodean a Cairoli y Martino Bianchi en Bolonia.

El anfitrión Andrea Dovizioso no perdió la oportunidad de unirse a Cairoli y Lupino para dar unas vueltas con su Yamaha en Faenza. El debut en competición de la Ducati de motocross con el probador Alessandro Lupino está previsto para el Campeonato Italiano de Prestigio, que comienza el 17 de marzo en Mantua. Cairoli aún no ha previsto ninguna salida, pero no las ha descartado para el futuro.