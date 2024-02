Ducati: sessione fotografica sulla pista di motocross di Dovizioso

Questa settimana, la nuovissima Ducati Desmo450 MX è stata vista per la prima volta in pista nella sua veste ufficiale. In perfette condizioni esterne, sono state scattate foto delle moto con e senza pilota, nonché le prime foto d'azione in pista con le nuove parti in plastica di colore rosso.

Emozionante: la sede di questo evento esclusivo è stata il "04 Park - Monte Coralli" vicino a Faenza, dove si è svolto il Campionato del Mondo di Motocross nel 2020. L'ex stella del Motomondiale Andrea Dovizioso è il nuovo proprietario della struttura, che sta migliorando, convertendo e ampliando con grande impegno e passione. La pista era in condizioni perfette per le riprese.

L'esperta troupe video di "DirtShark" ha viaggiato fin dagli Stati Uniti, ha fotografato nelle sale sacre di Borgo Panigale ed è stata anche iniziata ai segreti della cucina italiana dagli uomini di Cairoli e Martino Bianchi a Bologna.

Il padrone di casa Andrea Dovizioso non si è lasciato sfuggire l'occasione di raggiungere Cairoli e Lupino per qualche giro in sella alla sua Yamaha a Faenza. Il debutto in gara della Ducati da cross con il collaudatore Alessandro Lupino è previsto per il Campionato Italiano Prestige, che inizierà il 17 marzo a Mantova. Cairoli non ha ancora pianificato alcuna partenza, ma non le ha escluse per il futuro.