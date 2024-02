Ducati: Sessão fotográfica na pista de motocross de Dovizioso

Esta semana, a nova Ducati Desmo450 MX foi vista pela primeira vez na pista de corridas com o seu design oficial. Em perfeitas condições exteriores, foram tiradas fotografias das motos com e sem piloto, bem como as primeiras fotos de ação na pista com as novas peças de plástico em vermelho.

Emocionante: O local para este evento exclusivo foi o "04 Park - Monte Coralli", perto de Faenza, onde se realizou o Campeonato do Mundo de Motocross em 2020. A antiga estrela do MotoGP Andrea Dovizioso é o novo proprietário das instalações, que está a melhorar, converter e expandir com grande esforço e paixão. A pista estava em perfeitas condições para a filmagem.

A experiente equipa de vídeo da "DirtShark" viajou desde os EUA, fotografou nos salões sagrados de Borgo Panigale e foi também iniciada nos segredos da cozinha italiana pelos homens de Cairoli e Martino Bianchi em Bolonha.

O anfitrião Andrea Dovizioso não perdeu a oportunidade de se juntar a Cairoli e Lupino para algumas voltas na sua Yamaha em Faenza. A estreia da máquina de motocross da Ducati com o piloto de testes Alessandro Lupino está agendada para o Campeonato Italiano Prestige, que começa a 17 de março em Mântua. Cairoli ainda não planeou qualquer arranque, mas não excluiu a possibilidade de o fazer no futuro.