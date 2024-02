Motocross ce week-end

Ce week-end, une nouvelle course de préparation à la saison aura lieu à Sommières, dans le sud de la France. L'équipe d'usine Kawasaki, Triumph et l'équipe allemande Sarholz-KM seront de la partie.

Aux États-Unis, les équipes et les pilotes ont leur premier week-end de repos de l'année. Le championnat américain de supercross a débuté le 6 janvier à Anaheim et a déjà entamé la 6e manche du championnat le week-end dernier. La 7e manche du championnat américain aura lieu le week-end prochain à Arlington (Texas). Les pilotes de 250 cm3 de la côte Est y disputeront leur deuxième manche du championnat et nous attendons avec impatience la prochaine sortie de la nouvelle Triumph TF 250-X.

Mais cette moto sera également sur la grille de départ ce week-end en Europe. Le Sommières International dans le sud de la France est à nouveau utilisé par quelques pilotes et équipes du championnat du monde comme course de préparation à la saison et Triumph y participe avec Camden McLellan et Mikkel Haarup dans la catégorie MX2.

Le pilote d'usine KTM Liam Everts sera également de la partie. Les champions du monde MX2 Andrea Adamo et Sacha Coenen n'ont pas donné leur nom. L'équipe d'usine Yamaha sera représentée par Andrea Bonacorsi et Thibault Benistant. En outre, Ivano van Erp et Janis Reisulis prennent le départ pour le team d'usine Yamaha.

Dans la catégorie MX1, l'équipe d'usine Kawasaki avec Romain Febvre et Jeremy Seeewer sera présente en France. Le pilote officiel Husqvarna Mattia Guadagnini sera au départ et d'autres pointures se sont inscrites avec Alberto Forato, Pauls Jonass(Standing Construct Honda) et Jordi Tixier(KMP Honda).

D'un point de vue allemand, nous suivrons de près les deux pilotes du team Sarholz-KTM, car pour Henry Jacobi comme pour Noah Ludwig, il s'agira de leur première apparition sur la scène internationale cette année et donc d'un premier bilan en conditions de course. Le pilote suisse Honda Valentin Guillod sera également au départ.

Les prévisions météorologiques pour Sommières sont bonnes Dimanche, le sud de la France devrait rester ensoleillé et sec avec des températures maximales journalières de 17.