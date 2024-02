Motocross questo fine settimana

Negli Stati Uniti, squadre e piloti hanno il primo weekend libero dell'anno. I campionati statunitensi di Supercross sono iniziati il 6 gennaio ad Anaheim e lo scorso fine settimana sono entrati nel vivo con la sesta prova. La settima prova del campionato statunitense si svolgerà il prossimo fine settimana ad Arlington (Texas). Lì, i piloti 250cc della costa orientale si schiereranno per la loro seconda prova di campionato e siamo anche in attesa della prossima uscita della nuova Triumph TF 250-X.

Tuttavia, questa moto sarà al cancelletto di partenza anche in Europa questo fine settimana. L'Internazionale di Sommières, nel sud della Francia, sarà ancora una volta utilizzato da diversi piloti e team del campionato mondiale come gara pre-stagionale e Triumph parteciperà nella classe MX2 con Camden McLellan e Mikkel Haarup.

Sarà presente anche il pilota ufficiale KTM Liam Everts. Il campione del mondo MX2 Andrea Adamo e Sacha Coenen non si sono iscritti. Il team Yamaha sarà rappresentato da Andrea Bonacorsi e Thibault Benistant. Anche Ivano van Erp e Janis Reisulis si schiereranno per il team ufficiale Yamaha.

Nella classe MX1, il team Kawasaki works con Romain Febvre e Jeremy Seeewer gareggerà in Francia. Il pilota Husqvarna Mattia Guadagnini sarà al via e altri piloti di alto livello hanno firmato per Alberto Forato, Pauls Jonass(Standing Construct Honda) e Jordi Tixier(KMP Honda).

Dal punto di vista tedesco, seguiremo da vicino i due piloti del team Sarholz-KTM, poiché sarà la prima apparizione sulla scena internazionale di quest'anno per Henry Jacobi e Noah Ludwig e quindi una prima valutazione della loro posizione in condizioni di gara. Anche il pilota svizzero della Honda Valentin Guillod sarà al via.

Le previsioni meteo per Sommières sono buone Domenica dovrebbe rimanere soleggiata e asciutta nel sud della Francia, con massime diurne di 17°.