Motocross este fim de semana

Nos EUA, as equipas e os pilotos têm o seu primeiro fim de semana livre do ano. Os Campeonatos de Supercross dos EUA começaram a 6 de janeiro em Anaheim e entraram na sua 6ª ronda no fim de semana passado. A 7ª ronda do campeonato americano terá lugar no próximo fim de semana em Arlington (Texas). Aí, os pilotos de 250cc da Costa Leste alinharão para a sua segunda ronda do campeonato e estamos também a aguardar ansiosamente a próxima saída da nova Triumph TF 250-X.

No entanto, esta moto também vai estar na porta de partida na Europa este fim de semana. O Sommières International, no sul de França, será mais uma vez utilizado por vários pilotos e equipas do campeonato do mundo como corrida de pré-temporada e a Triumph vai competir na classe MX2 com Camden McLellan e Mikkel Haarup.

O piloto de fábrica da KTM, Liam Everts, também estará presente. O Campeão do Mundo de MX2 Andrea Adamo e Sacha Coenen não estão inscritos. A equipa de trabalho da Yamaha será representada por Andrea Bonacorsi e Thibault Benistant. Ivano van Erp e Janis Reisulis também alinharão pela equipa de trabalho da Yamaha.

Na classe MX1, a equipa de trabalho da Kawasaki com Romain Febvre e Jeremy Seeewer vai competir em França. O piloto de fábrica da Husqvarna, Mattia Guadagnini, vai estar no início e outros pilotos de alto calibre inscreveram-se na forma de Alberto Forato, Pauls Jonass(Standing Construct Honda) e Jordi Tixier(KMP Honda).

Do ponto de vista alemão, vamos seguir de perto os dois pilotos da equipa Sarholz-KTM, uma vez que será a primeira aparição no palco internacional este ano para Henry Jacobi e Noah Ludwig e, portanto, uma primeira avaliação da sua posição em condições de corrida. O piloto suíço da Honda, Valentin Guillod, também estará presente na partida.

As previsões meteorológicas para Sommières são boas No domingo, o tempo deverá permanecer ensolarado e seco no sul de França, com máximas diurnas de 17.