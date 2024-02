Motor Ducati con tecnología desmodrómica: estas son las ventajas

Para obtener la máxima potencia posible de un motor con una cilindrada fija, debe quemarse de forma eficiente la mayor cantidad posible de mezcla de alta calidad de gasolina y aire, y la energía obtenida de ello debe convertirse en propulsión mecánica en las carreras de motos con la menor pérdida posible.

Uno de los varios factores para quemar la mayor cantidad posible de mezcla en un motor de cuatro tiempos es el intercambio eficiente de gases y el consiguiente buen llenado de los cilindros con gas fresco, incluso a altas revoluciones. Hasta aquí los tópicos.

Un buen llenado y vaciado de los cilindros depende de varios factores, siendo un factor decisivo la cantidad de gas fresco que entra por la abertura de la válvula durante la carrera de admisión. En los trenes de válvulas convencionales con dos árboles de levas en cabeza, los muelles de las válvulas son un factor limitante.

Si se instalan árboles de levas con altas aceleraciones de las válvulas, los muelles de las válvulas ya no son capaces de asegurar el contacto entre los vástagos de las válvulas y las levas o, si están instalados, con los dedos seguidores a medida que aumenta el régimen del motor. El resultado es el llamado flameo de las válvulas. El rendimiento disminuye, se produce un desgaste destructivo en los árboles de levas, los balancines y los vástagos de válvula y, en casos extremos, se rompe un muelle de válvula, lo que provoca daños en el motor.

Este límite de velocidad puede aumentarse con válvulas de titanio más ligeras, balancines entre las levas y los vástagos de las válvulas y con muelles de válvulas más duros y de mayor calidad, pero las velocidades más altas en general y los muelles de válvulas más duros en particular provocan un mayor desgaste del tren de válvulas.

Este enfoque se llevó al extremo en las carreras de MotoGP a principios de la década de 2000. Los fabricantes llevaban los muelles de las válvulas tan cerca de sus límites que ni siquiera podían durar un fin de semana de carrera debido a la fatiga del material y los mecánicos tenían que sustituir los muelles de las válvulas cada noche por razones de seguridad.

MotoGP: Muelles de válvulas neumáticos

Mientras tanto, todos los fabricantes de MotoGP, con la excepción de Ducati, han cambiado a muelles de válvula neumáticos. Su principio de funcionamiento es comparable al de una bomba de bicicleta, en la que se presiona la salida de aire con el dedo y luego se acciona la palanca de la bomba.

En los motores de carreras de MotoGP, la leva del árbol de levas acciona un seguidor de dedos, que a su vez presiona contra el vástago de la válvula y abre la válvula. La válvula no se mantiene en posición y cerrada por un muelle metálico, sino por una manivela que se desplaza en un orificio cilíndrico de la culata. En este cilindro, el gas nitrógeno es comprimido a una presión de unos 10 bares por el pistón conectado al vástago de la válvula.

Como no es posible cerrar herméticamente estos cilindros de gas nitrógeno (16 de ellos en un motor de carreras de cuatro cilindros), las máquinas de carreras de MotoGP llevan un pequeño cilindro de gas lleno de gas nitrógeno a alta presión. Cuando se cierran las válvulas y se liberan los resortes de presión del gas, se abre un orificio y la presión del depósito de gas se reajusta a un valor definido a través de un conducto y una válvula de control. En aquella época, este sistema llevaba mucho tiempo implantado en el automovilismo: Renault ya disponía de muelles de válvulas neumáticos en la Fórmula 1 en 1986.

El término coloquial "control neumático de válvulas" es incorrecto; se trata de un sistema mecánico de control de válvulas con un resorte de gas en lugar del resorte metálico convencional. Un resorte de gas actúa de forma progresiva, lo que supone una gran ventaja en esta aplicación, ya que la mayor presión se aplica cuando se necesita: Cuando el seguidor de dedos se desliza sobre la punta de la leva. En general, esta disposición permite velocidades más altas con un desgaste manejable (en carreras a nivel de campeonato mundial).

Este sistema no se utiliza en los vehículos de serie, y es poco probable que esto cambie. Permite velocidades altas y máximas del motor, que no son necesarias en el tráfico por carretera, y debido a la capacidad limitada del depósito de gas tendría que complementarse con un compresor accionado por el motor para mantener constante la presión en el sistema en distancias más largas. Que el autor sepa, nadie utiliza un sistema de este tipo en motocross, e incluso los equipos de fábrica no lo utilizan debido a los elevados costes que conlleva.

Esto nos lleva, con retraso pero sin embargo, a las ventajas del control desmodrómico de válvulas (Desmo para abreviar), que actualmente sólo utiliza Ducati en las carreras de motos y en la construcción de motos de serie. Este sistema de control de válvulas funciona sin muelles. Las válvulas se abren de forma convencional y las válvulas también se cierran con un control de leva a través de una palanca de cierre que encaja con el vástago de la válvula. Con Desmo se pueden conseguir mayores aceleraciones de las válvulas y, por tanto, mayores elevaciones de las válvulas: las válvulas se pueden abrir y cerrar más rápidamente y las válvulas se pueden abrir más, lo que permite realizar cambios de gas eficientes.

A pesar de esta ventaja, no es el caso de que Ducati simplemente deje plantados a todos los demás fabricantes gracias al rendimiento superior del motor Desmo. Lo que nos lleva, aún más tarde pero aún así, a una forma mucho más sencilla de mejorar el llenado de los cilindros: Simplemente dejando las válvulas, especialmente las de admisión, abiertas durante más tiempo. Esto da lugar al denominado solapamiento entre las carreras de escape y admisión: Las válvulas de escape aún no están cerradas cuando las de admisión ya están abiertas.

Esto mejora el rendimiento a regímenes altos, pero tiene la desventaja de que los gases frescos entran en el escape a regímenes bajos en lugar de permanecer en el cilindro. El resultado es un deterioro del rendimiento y del par motor a regímenes bajos.

En las carreras de carretera con motos de serie modificadas, como los Campeonatos del Mundo de Superbikes o Supersport, el tercio superior de la gama de revoluciones es relevante; el par a bajas revoluciones no es tan importante. En motocross, sin embargo (y más tarde quizás en enduro y rally), Desmo teóricamente ofrece una clara ventaja gracias a una banda de revoluciones más amplia o, con la misma potencia máxima, un rango medio más fuerte.

Pero esas no son todas las ventajas que estamos viendo de Ducati. Ducati ha presentado recientemente un motor monocilíndrico para uso en carretera, el Superquadro Mono, que propulsa la Hypermotard 698 Mono. Este motor ultracorto tiene un diámetro de 116 mm y 659 cc, pero no dispone de doble encendido. A modo de comparación: KTM utiliza el doble encendido en sus monocilíndricas de carretera de 693 cc y 105 mm de diámetro para cumplir la norma Euro5.

La dificultad de los cilindros de gran diámetro es el largo recorrido del frente de la llama desde la bujía hasta la pared del cilindro a altas velocidades del motor. Ducati parece haber conseguido de algún modo una combustión eficiente controlando el flujo en la admisión y arremolinando el gas fresco. Ducati sólo permite que el limitador intervenga a 10.250 rpm, mientras que KTM tiene que pararlo electrónicamente a 9.750 rpm debido a la carrera más larga.

SPEEDWEEK no predice en absoluto la marcha de Ducati hacia la cima del Campeonato del Mundo de Motocross. Reconocemos las ventajas técnicas y actualmente ganar el Campeonato del Mundo de MotoGP, el Campeonato del Mundo de Superbike y el Campeonato del Mundo de Supersport en el mismo año ya es un palmarés impresionante.

En motocross, sin embargo, creemos que el piloto cuenta mucho más que una cierta ventaja técnica. Y como bien saben los lectores experimentados de SPEEDWEEK, es decir, todo el mundo, para ganar una carrera y un campeonato tienen que confluir muchos factores. La suerte y el infortunio, en motocross en particular los contratiempos debidos a las lesiones, también pueden arruinar todos los esfuerzos.