Moteur Ducati avec desmodromique : voici les avantages

Si l'on se plonge dans les détails techniques, on peut arriver à la conclusion suivante : Une commande des soupapes desmodromique présente même plus d'avantages en motocross qu'en course sur route.

Pour tirer le plus de puissance possible d'un moteur de cylindrée donnée, il faut brûler efficacement le plus de mélange air-essence de haute qualité possible et transformer l'énergie ainsi obtenue en propulsion mécanique avec le moins de pertes possible dans les courses de moto.

L'un des nombreux facteurs permettant de brûler le plus de mélange possible dans un moteur à quatre temps est l'efficacité des échanges gazeux et, par conséquent, un bon remplissage des cylindres avec du gaz frais, même à haut régime. Voilà pour les truismes.

Un bon remplissage et une bonne vidange des cylindres dépendent de plusieurs facteurs, l'un des facteurs décisifs étant la quantité de gaz frais que l'on obtient par l'ouverture des soupapes pendant le temps d'admission. Dans les commandes de soupapes conventionnelles avec deux arbres à cames en tête, les ressorts de soupape sont un facteur limitant.

Si des arbres à cames avec des accélérations de soupapes élevées sont montés, les ressorts de soupapes ne parviennent plus, lorsque le régime augmente, à assurer le contact des tiges de soupapes avec les cames ou, si elles sont montées, avec les culbuteurs. Il en résulte ce que l'on appelle un flottement des soupapes. La puissance s'effondre, une usure destructrice des arbres à cames, des leviers et des tiges de soupapes apparaît, et dans les cas extrêmes, un ressort de soupape se rompt, ce qui entraîne une panne du moteur.

Cette limite de régime peut être repoussée vers le haut avec des soupapes en titane plus légères, des leviers entre les cames et les tiges de soupapes et des ressorts de soupapes plus durs et de meilleure qualité, sachant que des régimes plus élevés en général et des ressorts de soupapes plus durs en particulier entraînent une usure accrue du système de commande des soupapes.

Ce procédé a été poussé à l'extrême au début des années 2000 dans les courses de MotoGP. Les constructeurs ont alors atteint la limite de résistance des ressorts de soupapes à tel point que ceux-ci ne pouvaient même plus tenir un week-end de course en raison de la fatigue des matériaux et que les mécaniciens devaient remplacer les ressorts de soupapes tous les soirs pour des raisons de sécurité.

MotoGP : ressorts de soupapes pneumatiques

Entre-temps, tous les constructeurs - à l'exception de Ducati - sont passés aux ressorts de soupape pneumatiques en MotoGP. Leur principe de fonctionnement est comparable à celui d'une pompe à vélo, dont on ferme la sortie d'air avec le doigt avant d'actionner le levier de la pompe.

Dans les moteurs de course MotoGP, la came de l'arbre à cames actionne un levier d'entraînement qui, à son tour, appuie sur la tige de la soupape et l'ouvre. La soupape n'est pas maintenue en position et fermée par un ressort métallique, mais par une petite tête qui se déplace dans un alésage cylindrique de la culasse. Dans ce petit cylindre, l'azote gazeux est comprimé à une pression d'environ 10 bars par le piston relié à la tige de la soupape.

Comme il n'est pas possible de rendre ces ressorts à gaz d'azote (au nombre de 16 sur un moteur de course à quatre cylindres) complètement hermétiques, les motos de course MotoGP sont équipées d'une petite bouteille de gaz remplie d'azote gazeux à haute pression. Lorsque les soupapes sont fermées et que les ressorts à gaz sont relâchés, un trou s'ouvre et la pression du réservoir de gaz est réajustée à une valeur définie par le biais d'une conduite et d'une soupape de régulation. À l'époque, ce système était établi depuis longtemps dans le sport automobile : En Formule 1, Renault avait déjà des ressorts de soupape pneumatiques en 1986.

Le terme familier de "commande pneumatique des soupapes" est inexact, il s'agit d'une commande mécanique des soupapes avec un ressort à gaz au lieu du ressort métallique conventionnel. Un ressort à gaz agit de manière progressive, ce qui est un grand avantage dans cette application, car la pression la plus élevée est appliquée lorsqu'elle est nécessaire : Lorsque le levier d'entraînement glisse sur la pointe de la came. Cette disposition permet d'atteindre des vitesses de rotation plus élevées avec une usure maîtrisable (en course au niveau du championnat du monde).

Ce système n'est pas utilisé dans la construction de véhicules de série, et il est peu probable que cela change. Il permet des régimes élevés et très élevés qui ne sont pas demandés dans le trafic routier et, en raison de la capacité limitée du réservoir de gaz, il devrait être complété par un compresseur entraîné par le moteur afin de maintenir une pression constante dans le système sur de longues distances. A la connaissance de son auteur, personne n'utilise non plus un tel système en motocross, même les équipes d'usine y renoncent en raison des coûts élevés.

Nous en arrivons ainsi, tardivement mais tout de même, aux avantages de la commande des soupapes desmodromique (en abrégé Desmo), telle que seule Ducati l'utilise actuellement dans le sport motocycliste et dans la construction de motos de série. Cette commande des soupapes fonctionne sans ressorts. Les soupapes s'ouvrent de manière conventionnelle, la fermeture des soupapes s'effectue également par une commande à cames via un levier de fermeture qui agit sur la tige de soupape. Avec Desmo, il est possible de réaliser de plus grandes accélérations des soupapes et donc de plus grandes levées de soupapes - les soupapes peuvent être ouvertes et fermées plus rapidement et les soupapes peuvent être ouvertes plus largement, ce qui permet des changements de gaz efficaces.

Malgré cet avantage, ce n'est pas comme si Ducati laissait tomber tous les autres constructeurs grâce à la puissance supérieure du moteur de Desmo. Ce qui nous amène à mentionner, encore plus tard, mais tout de même, une possibilité bien plus simple d'améliorer le remplissage des cylindres : En laissant simplement les soupapes ouvertes plus longtemps, surtout les soupapes d'admission. Cela entraîne ce que l'on appelle un chevauchement entre les temps d'échappement et d'admission : Les soupapes d'échappement ne sont pas encore fermées alors que les soupapes d'admission sont déjà ouvertes.

Cela permet d'améliorer les performances à haut régime, mais présente l'inconvénient qu'à bas régime, le gaz frais pénètre dans l'échappement au lieu de rester dans le cylindre. Il en résulte une détérioration de la puissance et du couple à bas régime.

Dans les courses sur route avec des machines de série modifiées comme le championnat du monde Superbike ou Supersport, c'est le tiers supérieur du régime qui est important, le couple à bas régime n'est pas si important. En motocross par contre (et peut-être plus tard en enduro et en rallye), Desmo offre théoriquement un net avantage grâce à une plage de régime plus large ou, à puissance de pointe égale, un milieu de régime plus fort.

Les avantages que nous observons chez Ducati ne s'arrêtent pas là. Récemment, Ducati a présenté un moteur monocylindre pour la route, le Superquadro Mono, propulsion de l'Hypermotard 698 Mono. Le moteur ultra-court a un alésage de 116 mm pour 659 cm3 - et se passe pourtant d'un double allumage. À titre de comparaison, KTM utilise un double allumage sur ses monocylindres routiers de 693 cm3 avec un alésage de 105 mm pour respecter la norme Euro5.

La difficulté des grands alésages de cylindre réside dans le long trajet du front de flamme de la bougie d'allumage à la paroi du cylindre, avec un temps limité par les hauts régimes. Ducati semble réussir d'une manière ou d'une autre à obtenir une combustion efficace en contrôlant de manière ciblée le flux à l'admission et en faisant tourbillonner les gaz frais. Ducati ne fait intervenir le limiteur qu'à 10 250 tr/min, tandis que KTM doit s'arrêter électroniquement à 9750 tr/min en raison de la course plus longue.

SPEEDWEEK ne veut en aucun cas prédire la percée de Ducati au sommet du championnat du monde de motocross. Nous reconnaissons certes des avantages techniques et le fait d'avoir remporté le championnat du monde MotoGP, le championnat du monde Superbike et le championnat du monde Supersport la même année est déjà une preuve impressionnante de performance.

Mais en motocross, nous pensons que le pilote compte bien plus qu'un certain avantage technique. Et comme les lecteurs avertis de SPEEDWEEK - c'est-à-dire tout le monde - le savent, pour gagner une course ou un championnat, il faut que de nombreux facteurs se complètent. De même, la chance et la malchance en course, notamment les revers en motocross suite à des blessures, peuvent réduire à néant tous les efforts.