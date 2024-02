Motore Ducati con tecnologia desmodromica: ecco i vantaggi

Per ottenere la massima potenza possibile da un motore con una cilindrata fissa, è necessario bruciare in modo efficiente la maggior quantità possibile di miscela benzina-aria di alta qualità e convertire l'energia ottenuta in propulsione meccanica nelle gare motociclistiche con la minor perdita possibile.

Uno dei numerosi fattori che consentono di bruciare la maggior quantità possibile di miscela in un motore a quattro tempi è l'efficiente scambio di gas e il conseguente buon riempimento dei cilindri con gas fresco, anche a regimi elevati. Questo per quanto riguarda le ovvietà.

Un buon riempimento e svuotamento dei cilindri dipende da diversi fattori, uno dei quali è la quantità di gas fresco che passa attraverso l'apertura delle valvole durante la corsa di aspirazione. Nei treni valvole convenzionali con due alberi a camme in testa, le molle delle valvole sono un fattore limitante.

Se si installano alberi a camme con elevate accelerazioni delle valvole, le molle delle valvole non sono più in grado di garantire il contatto tra gli steli delle valvole e le camme o, se installate, con i seguipersona all'aumentare del regime del motore. Ciò provoca il cosiddetto "flutter" della valvola. Le prestazioni diminuiscono, si verifica un'usura distruttiva degli alberi a camme, dei seguipersona e degli steli delle valvole e, in casi estremi, la rottura di una molla della valvola, con conseguenti danni al motore.

Questo limite di velocità può essere spinto verso l'alto con valvole in titanio più leggere, con i finger followers tra le camme e gli steli delle valvole e con molle delle valvole più dure e di qualità superiore, ma le velocità più elevate in generale e le molle delle valvole più dure in particolare portano a una maggiore usura del treno valvole.

Questo approccio è stato portato all'estremo nelle gare di MotoGP nei primi anni 2000. I produttori spingevano le molle delle valvole talmente al limite che non riuscivano a resistere per un weekend di gara a causa dell'affaticamento del materiale e i meccanici dovevano sostituire le molle delle valvole ogni sera per motivi di sicurezza.

MotoGP: molle valvola pneumatiche

Nel frattempo, tutti i produttori di MotoGP - ad eccezione della Ducati - sono passati alle molle per valvole pneumatiche. Il loro principio di funzionamento è paragonabile a quello di una pompa da bicicletta, dove si preme l'uscita dell'aria con il dito e si aziona la leva della pompa.

Nei motori da corsa della MotoGP, la camma dell'albero a camme aziona un dito che a sua volta preme sullo stelo della valvola e apre la valvola. La valvola non è tenuta in posizione e chiusa da una molla metallica, ma da una manovella che scorre in un foro cilindrico nella testata. In questo cilindro, l'azoto gassoso viene compresso a una pressione di circa 10 bar dal pistone collegato allo stelo della valvola.

Poiché non è possibile sigillare completamente in modo ermetico queste molle di azoto gassoso (16 su un motore da corsa a quattro cilindri), le macchine da corsa della MotoGP hanno a bordo una piccola bombola di gas riempita di azoto gassoso ad alta pressione. Quando le valvole vengono chiuse e le molle a pressione del gas vengono rilasciate, si apre un foro e la pressione del serbatoio del gas viene regolata a un valore definito tramite una linea e una valvola di controllo. All'epoca, questo sistema era già stato adottato da tempo nelle corse automobilistiche: Renault aveva già adottato le molle pneumatiche per le valvole in Formula 1 nel 1986.

Il termine colloquiale "controllo pneumatico delle valvole" non è corretto: si tratta di un sistema di controllo meccanico delle valvole con una molla a gas al posto della tradizionale molla metallica. La molla a gas agisce in modo progressivo, il che è un grande vantaggio in questa applicazione perché la pressione più alta viene applicata quando è necessaria: Quando l'inseguitore a dito scorre sulla punta della camma. Nel complesso, questo sistema consente di raggiungere velocità più elevate con un'usura gestibile (nelle corse a livello di campionato mondiale).

Questo sistema non viene utilizzato nei veicoli di serie e non è detto che cambierà. Consente di raggiungere regimi elevati e massimi, che non sono richiesti nel traffico stradale, e a causa della capacità limitata del serbatoio di gas dovrebbe essere integrato con un compressore azionato dal motore per mantenere costante la pressione nel sistema su lunghe distanze. Per quanto ne sa l'autore, nessuno usa un sistema del genere nel motocross, e nemmeno i team ufficiali lo usano a causa dei costi elevati.

Questo ci porta, tardivamente ma nondimeno, ai vantaggi del comando valvole desmodromico (Desmo in breve), attualmente utilizzato solo da Ducati nelle gare motociclistiche e nella costruzione di moto di serie. Questo sistema di controllo delle valvole funziona senza molle. Le valvole si aprono in modo convenzionale e si chiudono anche con un comando a camme tramite una leva di chiusura che si innesta sullo stelo della valvola. Con Desmo è possibile realizzare accelerazioni maggiori delle valvole e quindi maggiori alzate delle valvole - le valvole possono essere aperte e chiuse più rapidamente e le valvole possono essere aperte più a lungo, il che consente un efficiente cambio di gas.

Nonostante questo vantaggio, non è detto che Ducati lasci in piedi tutti gli altri costruttori grazie alle superiori prestazioni del motore Desmo. Il che ci porta, ancora più tardi, a un modo molto più semplice di migliorare il riempimento dei cilindri: Lasciare semplicemente le valvole, soprattutto quelle di aspirazione, aperte più a lungo. Questo porta alla cosiddetta sovrapposizione tra la corsa di scarico e quella di aspirazione: Le valvole di scarico non sono ancora chiuse quando le valvole di aspirazione sono già aperte.

Questo comporta un miglioramento delle prestazioni a regimi elevati, ma ha lo svantaggio che a bassi regimi il gas fresco entra nello scarico invece di rimanere nel cilindro. Il risultato è un peggioramento delle prestazioni e della coppia ai bassi regimi.

Nelle corse su strada con moto di serie modificate, come i campionati mondiali Superbike o Supersport, è importante il terzo superiore della gamma di giri; la coppia ai bassi regimi non è così importante. Nel motocross, invece (e più avanti forse nell'enduro e nei rally), il Desmo offre teoricamente un chiaro vantaggio grazie a una banda di giri più ampia o, a parità di potenza di picco, a un regime medio più intenso.

Ma non sono solo questi i vantaggi che stiamo vedendo da Ducati. Ducati ha recentemente presentato un motore monocilindrico per uso stradale, il Superquadro Mono, che equipaggia la Hypermotard 698 Mono. Questo motore ultra corto ha un alesaggio di 116 mm e una cilindrata di 659 cc, eppure riesce a fare a meno della doppia accensione. Per fare un confronto: KTM utilizza la doppia accensione sui suoi monocilindrici stradali da 693 cc e 105 mm di alesaggio per soddisfare la normativa Euro5.

Il problema degli alesaggi grandi è il lungo percorso del fronte di fiamma dalla candela alla parete del cilindro ad alti regimi. Ducati sembra essere riuscita in qualche modo a ottenere una combustione efficiente controllando il flusso nell'aspirazione e facendo vorticare il gas fresco. Ducati fa intervenire il limitatore solo a 10.250 giri/min, mentre KTM deve fermarlo elettronicamente a 9750 giri/min a causa della corsa più lunga.

SPEEDWEEK non prevede assolutamente la marcia della Ducati verso la vetta del Campionato del Mondo di Motocross. Riconosciamo i vantaggi tecnici e attualmente vincere il Campionato del Mondo MotoGP, il Campionato del Mondo Superbike e il Campionato del Mondo Supersport nello stesso anno è già un record impressionante.

Nel motocross, tuttavia, crediamo che il pilota conti molto di più di un certo vantaggio tecnico. E come sanno i lettori esperti di SPEEDWEEK, cioè tutti, per vincere una gara e un campionato devono concorrere molti fattori. La fortuna e la sfortuna in gara, nel motocross in particolare le battute d'arresto dovute a infortuni, possono anche rovinare tutti gli sforzi.