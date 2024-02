Motor Ducati com tecnologia desmodrómica: estas são as vantagens

Se aprofundar os pormenores técnicos, pode chegar a uma conclusão: A regulação desmodrómica das válvulas tem ainda mais vantagens no motocross do que nas corridas de estrada.

Para obter a maior potência possível de um motor com cilindrada fixa, é necessário queimar eficazmente a maior quantidade possível de mistura gasolina-ar de alta qualidade e converter a energia obtida em propulsão mecânica nas corridas de motas com o mínimo de perdas possível.

Um dos vários factores para queimar a maior quantidade possível de mistura num motor a quatro tempos é a troca eficiente de gás e o consequente bom enchimento do cilindro com gás fresco, mesmo a velocidades elevadas do motor. Isto é um truísmo.

Um bom enchimento e esvaziamento do cilindro depende de vários factores, sendo um fator decisivo a quantidade de gás fresco que passa pela abertura da válvula durante o curso de admissão. Nos sistemas de válvulas convencionais com duas árvores de cames à cabeça, as molas das válvulas são um fator limitante.

Se forem instaladas árvores de cames com elevadas acelerações de válvulas, as molas das válvulas deixam de conseguir assegurar o contacto entre as hastes das válvulas e as cames ou, se instaladas, com os apoios de dedos à medida que a velocidade do motor aumenta. Isto resulta na chamada vibração da válvula. O desempenho diminui, ocorre um desgaste destrutivo nas árvores de cames, nos seguidores de dedos e nas hastes das válvulas e, em casos extremos, uma mola de válvula parte-se, provocando danos no motor.

Este limite de velocidade pode ser aumentado com válvulas de titânio mais leves, com seguidores de dedos entre as árvores de cames e as hastes das válvulas e com molas de válvulas mais duras e de maior qualidade, sendo que velocidades mais elevadas em geral e molas de válvulas mais duras em particular conduzem a um maior desgaste no comando de válvulas.

Esta abordagem foi levada ao extremo nas corridas de MotoGP no início dos anos 2000. Os fabricantes estavam a levar as molas das válvulas tão perto dos seus limites que nem sequer conseguiam aguentar um fim de semana de corrida devido à fadiga do material e os mecânicos tinham de substituir as molas das válvulas todas as noites por razões de segurança.

MotoGP: molas de válvulas pneumáticas

Entretanto, todos os fabricantes de MotoGP - com exceção da Ducati - mudaram para molas de válvulas pneumáticas. O seu princípio de funcionamento é comparável ao de uma bomba de bicicleta, em que se pressiona a saída de ar com o dedo e depois se acciona a alavanca da bomba.

Nos motores de corrida de MotoGP, a came da árvore de cames acciona um seguidor de dedo, que por sua vez pressiona a haste da válvula e abre a válvula. A válvula não é mantida em posição e fechada por uma mola metálica, mas por uma manivela que corre num furo cilíndrico na cabeça do cilindro. Neste cilindro, o gás nitrogénio é comprimido a uma pressão de cerca de 10 bar pelo pistão ligado à haste da válvula.

Uma vez que não é possível vedar completamente estas molas de gás nitrogénio (16 num motor de corrida de quatro cilindros), as máquinas de corrida de MotoGP transportam um pequeno cilindro de gás cheio de gás nitrogénio a alta pressão. Quando as válvulas são fechadas e as molas de pressão de gás são libertadas, abre-se um orifício e a pressão do reservatório de gás é reajustada para um valor definido através de uma linha e de uma válvula de controlo. Na altura, este sistema já estava estabelecido há muito tempo no automobilismo: A Renault já tinha molas de válvulas pneumáticas na Fórmula 1 em 1986.

O termo coloquial "comando de válvulas pneumático" é incorreto; trata-se de um sistema de comando de válvulas mecânico com uma mola de gás em vez da mola metálica convencional. Uma mola a gás actua progressivamente, o que é uma grande vantagem nesta aplicação porque a pressão mais elevada é aplicada quando é necessária: Quando o seguidor de dedo desliza sobre a ponta da came. Globalmente, esta disposição permite velocidades mais elevadas com um desgaste controlável (em corridas a nível de campeonatos mundiais).

Este sistema não é utilizado em veículos de produção, e é pouco provável que este facto se altere. Permite velocidades elevadas e máximas do motor, que não são necessárias no tráfego rodoviário, e, devido à capacidade limitada do reservatório de gás, teria de ser complementado com um compressor acionado pelo motor para manter a pressão no sistema constante em distâncias mais longas. Tanto quanto é do conhecimento do autor, também no motocross ninguém utiliza um sistema deste tipo, e mesmo as equipas de trabalho não o utilizam devido aos elevados custos envolvidos.

Isto leva-nos, tardiamente mas ainda assim, às vantagens do comando de válvulas desmodrómico (Desmo), que atualmente só é utilizado pela Ducati nas corridas de motos e na construção de motos de série. Este sistema de controlo de válvulas funciona sem molas. As válvulas são abertas de forma convencional e as válvulas são também fechadas com um controlo de came através de uma alavanca de fecho que encaixa na haste da válvula. Com o Desmo, é possível obter maiores acelerações das válvulas e, por conseguinte, maiores elevações das válvulas - as válvulas podem ser abertas e fechadas mais rapidamente e as válvulas podem ser mais abertas, o que permite trocas de gás eficientes.

Apesar desta vantagem, não é o caso da Ducati simplesmente deixar todos os outros fabricantes de lado graças ao desempenho superior do motor Desmo. O que nos leva, ainda mais tarde, a uma forma muito mais simples de melhorar o enchimento dos cilindros: Deixando simplesmente as válvulas, especialmente as válvulas de admissão, abertas durante mais tempo. Isto leva à chamada sobreposição entre os cursos de escape e de admissão: As válvulas de escape ainda não estão fechadas quando as válvulas de admissão já estão abertas.

Isto leva a um melhor desempenho a altas velocidades do motor, mas tem a desvantagem de o gás fresco entrar no escape a baixas velocidades do motor, em vez de permanecer no cilindro. O resultado é uma deterioração do desempenho e do binário a baixas rotações do motor.

Nas corridas de estrada com motos de produção modificadas, como nos Campeonatos do Mundo de Superbike ou Supersport, o terço superior da gama de rotações é relevante; o binário a baixas rotações não é tão importante. No entanto, no motocross (e mais tarde talvez no enduro e nos ralis), a Desmo oferece teoricamente uma clara vantagem graças a uma gama de rotações mais alargada ou, com o mesmo pico de potência, a uma gama média mais forte.

Mas não são só essas as vantagens que estamos a ver na Ducati. A Ducati apresentou recentemente um motor monocilíndrico para utilização em estrada, o Superquadro Mono, que equipa a Hypermotard 698 Mono. O motor stroker ultra-curto tem um diâmetro de 116 mm e 659 cc - e, no entanto, consegue funcionar sem dupla ignição. Para comparação: a KTM utiliza a dupla ignição nos seus monocilindros de estrada com 693 cc e 105 mm de diâmetro para cumprir a norma Euro5.

A dificuldade com cilindros de grande diâmetro é o longo caminho da frente da chama desde a vela de ignição até à parede do cilindro a altas velocidades do motor. A Ducati parece ter conseguido, de alguma forma, obter uma combustão eficiente através do controlo do fluxo na admissão e da agitação do gás fresco. A Ducati só permite que o limitador intervenha às 10.250 rpm, enquanto a KTM tem de o parar eletronicamente às 9750 rpm devido ao curso mais longo.

A SPEEDWEEK não está de forma alguma a prever a marcha da Ducati para o topo do Campeonato do Mundo de Motocross. Reconhecemos as vantagens técnicas e, atualmente, vencer o Campeonato do Mundo de MotoGP, o Campeonato do Mundo de Superbike e o Campeonato do Mundo de Supersport no mesmo ano já é um registo impressionante.

No entanto, no motocross, acreditamos que o piloto conta muito mais do que uma certa vantagem técnica. E como os leitores experientes da SPEEDWEEK - por outras palavras, todos - sabem, muitos factores têm de se juntar para ganhar uma corrida e um campeonato. A sorte e o azar nas corridas, em particular no motocross, os contratempos devido a lesões, também podem arruinar todos os esforços.