14 biciclette rubate! Appello alle donazioni per le biciclette Johannes

La sala vendite e l'officina di Johannes-Bikes a Weimar sono state svaligiate da una banda di criminali lo scorso fine settimana. In totale sono state rubate 14 moto, tra cui la Suzuki di Ken Roczen dell'MXoN.

Proprio nella notte tra sabato (10/02) e domenica (11/02), quando Ken Roczen ha conquistato la sua prima vittoria della stagione in sella alla Suzuki RM-Z450 a Glendale, lo showroom e l'officina del concessionario autorizzato Suzuki Johannes-Bikes di Weimar sono stati svaligiati.

Ricordiamo che Johannes-Bikes ha fornito a Ken Roczen la moto per la sua partecipazione al Motocross delle Nazioni 2023 e l'infrastruttura del team. Con questa moto Roczen ha vinto la classifica individuale a Ernée nella prestigiosa classe MXGP. La moto di Roczen è tra quelle rubate.

In totale sono state rubate 14 moto da cross. Inoltre, sono state distrutte le serrature di porte e cancelli e sono stati causati altri danni.

Il cancello della sede dell'azienda è stato forzato intorno alle 0.40 del mattino. Le telecamere di sorveglianza sono state oscurate dai 3 autori del furto. Hanno lasciato la scena del crimine solo due ore e mezza dopo.

È stato aperto un conto di donazione per la Johannes-Bikes per alleviare almeno in parte l'onere finanziario.