14 bicicletas roubadas! Apelo a donativos para as bicicletas Johannes

O salão de vendas e a oficina da Johannes-Bikes em Weimar foram assaltados por um grupo de criminosos no passado fim de semana. No total, foram roubadas 14 motas, incluindo a Suzuki de Ken Roczen do MXoN.

por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

Na noite de sábado (10/02) para domingo (11/02), quando Ken Roczen conquistou a sua primeira vitória da época com a Suzuki RM-Z450 em Glendale, o showroom e a oficina do concessionário autorizado Suzuki Johannes-Bikes em Weimar foram assaltados.

Recorde-se que a Johannes-Bikes forneceu a Ken Roczen a moto para a sua participação no Motocross das Nações de 2023, bem como a infraestrutura da equipa. Roczen venceu a classificação individual em Ernée na prestigiada classe MXGP com esta mota. A mota de Roczen está entre as máquinas roubadas.

No total, foram roubadas 14 motas de motocross. Além disso, foram destruídas fechaduras de portas e portões e foram causados outros danos.

O portão das instalações da empresa foi arrombado por volta das 0h40. As câmaras de vigilância foram tapadas pelos três autores do crime. Só abandonaram o local do crime duas horas e meia mais tarde.

Foi criada uma conta de donativos para a Johannes-Bikes para, pelo menos, aliviar alguns dos encargos financeiros.