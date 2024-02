Dupla vitória de Jeremy Seewer (Kawasaki)

O piloto de fábrica da Kawasaki, Jeremy Seewer, venceu a corrida de pré-época em Sommières, no sul de França, com uma vitória dupla, à frente do seu companheiro de equipa francês Romain Febvre e de Pauls Jonass (Honda).

O piloto de fábrica suíço Jeremy Seewer venceu o Sommières International no sul de França com uma dupla vitória, marcando a sua primeira vitória Kawasaki. Seewer venceu ambas as corridas na classe MX1. Venceu ambas as corridas com uma vantagem de cerca de 4 segundos sobre o seu companheiro de equipa francês Romain Febvre. Febvre teve dificuldades nos arranques, mas foi capaz de retribuir o favor na super final, na qual os pilotos de ambas as classes, MX1 e MX2, competiram entre si.

Pauls Jonass(Standing Construct Honda) terminou em terceiro duas vezes e terminou a super final em 10º lugar.

O piloto suíço Valentin Guillod (Honda) terminou em quinto lugar na geral, atrás de Alberto Forato (Honda).

Os dois pilotos alemães da KTM-Sarholz, Henry Jacobi e Noah Ludwig, terminaram o dia no meio do pelotão. O melhor resultado de Henry Jacobi foi o 11º lugar na segunda corrida. O Turíngio tinha-se retirado no final da primeira corrida.

Resultados Internacional de Sommières, MX1:

1º Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 1-1

2º Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-2

3º Pauls Jonass(LT), Honda, 3-3

4º Alberto Forato (I), Honda, 8-4

5º Valentin Guillod (CH), Honda, 4-5

6º Maxime Desprey (F), Yamaha, 7-9

7º Gregory Aranda (F), Yamaha, 9-6

8º Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 15-8

...

15º Henry Jacobi (D), KTM, DNF-11

...

18º Noah Ludwig (D), KTM, 17-20

Resultado da Superfinal de Sommières:

1º Romain Febvre (F), Kawasaki, MX1

2º Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, MX1

3º Thibault Benistant (F), Yamaha, MX2

4º Alberto Forato (I), Honda, MX1

5º Maxime Desprey (F), Yamaha, MX1

6º Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, MX1

...

9º Valentin Guillod (CH), Honda

10º Pauls Jonass(LT), Honda

...

16º Henry Jacobi (D), KTM, MX1

...

31º Noah Ludwig (D), KTM, MX1