Thibault Benistant (Yamaha) s'impose en France

Le Sommières International a été utilisé par plusieurs équipes de championnat du monde comme course de préparation à la saison. Le pilote d'usine belge Red Bull KTM Liam Everts a montré, en particulier lors de la première course, qu'il était également compétitif sur sol dur. 'Liamski' s'est imposé avec une avance de 9 secondes sur le pilote officiel français Yamaha Thibault Benistant et le Danois Mikkel Haarup sur la nouvelle Triumph TF 250-X.

Lors de la deuxième course, Everts a également pris la tête, mais a dû cette fois la céder à Benistant. Plus tard, Haarup a également pu dépasser le Belge. Avec un résultat de 2-1, Benistant a remporté la victoire du jour dans la catégorie MX2. La super finalea vu s'affronter les pilotes de MX2 et de MX1. Dans cette course, le pilote MX2 Benistant a obtenu la troisième place.

Le pilote d'usine Triumph, le Danois Mikkel Haarup, a terminé troisième du classement journalier avec un résultat de 3-2. Son coéquipier Camden Mc Lellan a peiné avec ses départs et a terminé deux fois huitième.

"C'était une bonne journée", a déclaré Haarup après la course. "Le calendrier était serré, mais j'ai vraiment apprécié la journée. L'équipe a encore fait un travail formidable et je suis satisfait de mes résultats. J'ai pris de super départs et je suis à nouveau monté sur le podium".

L'équipe d'usine Triumph participera à une autre course de préparation le week-end prochain à Lacapelle-Marival. Le même jour se déroulera en Angleterre le Hawkstone International, auquel se sont également inscrits quelques protagonistes du championnat du monde.

Résultat du Sommières International, MX1:

1. Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-1

2. Liam Everts (B), KTM, 1-3

3. Mikkel Haarup(DK), Triumph, 3-2

4. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 7-5

5. Quentin Prugnieres (F), Kawasaki, 5-10

6. Camden Mc Lellan(ZA), Triumph, 8-8

7. Maxime Grau (F), GASGAS, 6-7

8. Karlis Reisulis(LT), Yamaha, 9-6

Résultat de la superfinale de Sommières :

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, MX1

2. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, MX1

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, MX2

4. Alberto Forato (I), Honda, MX1

5. Maxime Desprey (F), Yamaha, MX1

6. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, MX1