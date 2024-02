Thibault Benistant (Yamaha) vence em França

Várias equipas do Campeonato do Mundo utilizaram o Internacional de Sommières como corrida de pré-época. O belga Liam Everts, piloto de fábrica da Red Bull KTM, mostrou na primeira corrida em particular que também é competitivo em superfícies duras. 'Liamski' venceu com uma vantagem de 9 segundos sobre o piloto de fábrica francês da Yamaha, Thibault Benistant, e o dinamarquês Mikkel Haarup na nova Triumph TF 250-X.

Everts também assumiu a liderança na segunda corrida, mas desta vez teve de a ceder a Benistant. Mais tarde, Haarup também conseguiu ultrapassar o belga. Benistant levou a vitória do dia na classe MX2 com um resultado de 2-1. Os pilotos da MX2 e MX1 competiram entre si na super final. Nesta corrida, o piloto de MX2 Benistant ficou em terceiro lugar.

O piloto da Triumph Works, Mikkel Haarup, da Dinamarca, terminou em terceiro lugar na classificação do dia com um resultado de 3-2. O seu companheiro de equipa Camden Mc Lellan teve dificuldades nos arranques e terminou duas vezes em oitavo.

"Foi um bom dia", disse Haarup após a corrida. "O calendário era apertado, mas gostei muito do dia. A equipa voltou a fazer um excelente trabalho e estou contente com os meus resultados. Tive grandes arranques e terminei novamente no pódio."

A equipa de trabalho da Triumph vai completar outra corrida de preparação no próximo fim de semana em Lacapelle-Marival. No mesmo dia, o Hawkstone International terá lugar em Inglaterra, onde vários protagonistas do campeonato do mundo também se inscreveram.

Resultados Internacional de Sommières, MX1:

1º Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-1

2º Liam Everts (B), KTM, 1-3

3º Mikkel Haarup(DK), Triumph, 3-2

4º Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 7-5

5º Quentin Prugnieres (F), Kawasaki, 5-10

6º Camden Mc Lellan(ZA), Triumph, 8-8

7º Maxime Grau (F), GASGAS, 6-7

8º Karlis Reisulis(LT), Yamaha, 9-6

Resultado da Superfinal de Sommières:

1º Romain Febvre (F), Kawasaki, MX1

2º Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, MX1

3º Thibault Benistant (F), Yamaha, MX2

4º Alberto Forato (I), Honda, MX1

5º Maxime Desprey (F), Yamaha, MX1

6º Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, MX1