Sommières International in video

Il team tedesco Sarholz KTM ha utilizzato l'Internazionale di Sommières come prima valutazione per la stagione 2024. Henry Jacobi è stato classificato come DNF nella prima gara. Secondo la lista dei risultati, ha completato 11 giri in 22,3 minuti. Il vincitore Jeremy Seewer (Kawasaki) ha impiegato 23,14 minuti per 12 giri nella prima gara.

Il video mostra che c'è stata una caduta alla seconda curva della prima gara, in cui sono stati coinvolti diversi piloti. Jacobi è uscito di pista, ha evitato il caos e si è ricongiunto al gruppo alla curva successiva.

"Il mio ritmo di gara era buono", ha spiegato il turingio, "ma abbiamo ancora alcune cose su cui lavorare". Dopo alcuni test invernali in Spagna, Noah Ludwig era in griglia anche a Sommières. Il pilota di Aschersleben ha concluso la giornata al 18° posto.

Tutte le gare della classe MX1 sono state dominate dai piloti del Kawasaki works team. Jeremy Seewer ha vinto entrambe le gare. Il suo compagno di squadra francese Romain Febvre ha vinto la superfinale.

Risultati Internazionali di Sommières, MX1:

1° Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 1-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-2

3° Pauls Jonass(LT), Honda, 3-3

4° Alberto Forato (I), Honda, 8-4

5° Valentin Guillod (CH), Honda, 4-5

6° Maxime Desprey (F), Yamaha, 7-9

7° Gregory Aranda (F), Yamaha, 9-6

8° Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 15-8

...

15° Henry Jacobi (D), KTM, DNF-11

...

18° Noah Ludwig (D), KTM, 17-20

Risultato Superfinale di Sommières:

1° Romain Febvre (F), Kawasaki, MX1

2° Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, MX1

3° Thibault Benistant (F), Yamaha, MX2

4° Alberto Forato (I), Honda, MX1

5° Maxime Desprey (F), Yamaha, MX1

6° Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, MX1

...

9° Valentin Guillod (CH), Honda

10° Pauls Jonass(LT), Honda

...

16° Henry Jacobi (D), KTM, MX1

...

31° Noah Ludwig (D), KTM, MX1